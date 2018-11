Imputan por estafa y lesión a ex intendente de Gral. Aquino

Agustín Duarte, ex intendente municipal de Gral. Aquino, fue imputado por estafa y lesión de confianza. Él mismo ocupa actualmente un alto cargo en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

El Ministerio Público investiga supuestas obras fantasma con recursos de Fonacide y Royalties del periodo 2010-2015, luego de que directores de instituciones educativas denunciaran que recién ahora, después de 4 años, están construyendo algunas aulas; pero adelantaron que no utilizarán, porque no tienen ninguna fiscalización.

Duarte (ANR) fue intendente municipal de Gral. Aquino en el periodo 2010-2015, y según la investigación del Ministerio Público, pagó con recursos de Fonacide y Royalties por varias obras inexistentes como aulas para instituciones educativas y puentes, que figuran como obras ya terminadas en los documentos, pero al ser constatada in situ, en realidad no existían.

Tiempo. Atendiendo a estos indicios, el fiscal de Itacurubí del Rosario, Florencio Pereira, lo imputó por estafa y lesión de confianza y pidió al juzgado 4 meses para la investigación.

Según directores de instituciones educativas, el ex intendente tras ser procesado e imputado comenzó a mandar a construir en algunas escuelas y colegios las aulas, que figuran como ya terminadas, “aparentemente para burlar a la Justicia”.

El profesor Milciades Martínez, director del colegio de la compañía Norte Poty, explicó que allí a las apuradas están construyendo dos aulas que figuran como ya realizadas en el 2014, pero recién ahora están comenzando.

“Nosotros conversamos con el constructor, quien nos confirmó que es Agustín Duarte el que está financiando, pero existe una preocupación por parte de la comunidad educativa, porque quién nos garantiza que en esta construcción se está utilizando materiales de primera así como establece el Ministerio de Educación y Ciencias, no hay fiscalización y, por ende, no hay garantías, se está haciendo a las apuradas tras la imputación del ex intendente, esto es una obra que ya se debió construir en el 2014, si se llega a terminar, analizaremos con los padres si vamos a utilizar o no, la seguridad de los alumnos está primero”, señaló Martínez.

Por su parte el fiscal Florencio Pereira señaló que la imputación es por estafa y lesión de confianza y que hasta ahora se investiga un perjuicio de G. 500 millones, pero las investigaciones continúan.

Agustín Duarte actualmente es funcionario de la EBY, en un cargo de enlace con instituciones educativas. Llegó al cargo tras la asunción de Mario Abdo Benítez, en reemplazo del cartista Juan José Vázquez.

Persecución política

El ex intendente municipal Agustín Duarte explicó que todo se trata de una persecución política y que en su momento presentó todo su descargo ante el Ministerio Público, pero igual fue imputado, “es cierto que hay algunas obras que no se culminaron, porque la empresa constructora abandonó, pero hay que aclarar que en esos casos no fueron desembolsados la totalidad de los montos y las obras tal como están ya compensan con lo desembolsado”.

Añadió que lo que quieren “es perjudicar mi imagen, es una persecución política de parte del actual intendente, Jorge Céspedes”, expresó.