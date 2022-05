Imputan a directora, docente y coodinadora, y piden prisión

Además, en base a las declaraciones y los avances investigativos, la fiscala Rodríguez resaltó que dos de los supuestos agresores ya están identificados. “Hasta el momento solo tenemos a dos identificados”, admitió.

MEC interviene colegio. Anoche, el Ministerio de Educación decidió la intervención de la institución donde se habría dado el abuso sexual de un niño de 6 años.

El viceministro conformará un equipo interventor, que tendrá diez días hábiles, prorrogables, para elevar un informe de la situación, así como las medidas adoptadas en el marco de la intervención, y las recomendaciones.

exigen justicia. Al grito de “Queremos justicia”, un importante grupo de padres del colegio de Lambaré marchó frente a la Fiscalía, durante la declaración de la directora, la coordinadora y una docente de la institución.

Las docentes fueron llevadas desde la Comisaría Séptima de Ñemby, donde pasaron la noche bajo fuertes medidas de seguridad; a bordo de una patrullera llegaron al sitio, donde los esperaba el grupo de padres que realizaron un escrache; incluso, movidos por la impotencia, algunos de ellos comenzaron a golpear el móvil policial que tuvo que ingresar raudamente en el predio del Ministerio Público.

Con remeras y globos verdes, además de una batucada y banderas paraguayas, los padres gritaban: "Cárcel para los culpables” y portaban carteles que rezaban frases como “Basta. No al maltrato y al abuso sexual de niños y adolescentes”, cerrando la avenida Bruno Guggiari, a la altura de Las Palmas. “Esta gente no puede salir libre; es la única forma que nosotros podemos evitar que vuelvan a cometer estos hechos. Nuestros niños no pueden estar a merced de este tipo de gente; es demasiado doloroso y para los cómplices también cárcel. Es una vergüenza y una tristeza”, expresó una mujer.

LAMENTAN. La indignación tuvo uno de sus picos más altos luego de un comunicado de la institución que trataba de minimizar el hecho. Otra de las quejas es la versión que salió a la luz de que el 31 de marzo la madre de la presunta víctima ya había alertado sobre un hecho de acoso de estudiantes de 15 años a su hijo, pero el colegio habría minimizado el hecho.