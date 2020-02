Imputación queda firme y Ferreiro deberá ir ante jueza

Debido a que su defensa no presentó ninguna apelación, quedó firme la imputación presentada en contra del ex intendente de Asunción, Mario Ferreiro, por lesión de confianza, coacción, coacción grave y tráfico de influencias, indicaron fuentes judiciales. Con esto, el ex jefe comunal deberá nuevamente ser convocado a una audiencia de imposición de medidas cautelares.