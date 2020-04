Improvisación del MEC deja en jaque a educación en la pandemia

El presidente Mario Abdo Benítez anunció ayer que oficialmente las clases presenciales se suspenden por todo el año lectivo hasta diciembre.

En lo que va del 2020 solo se realizaron 11 jornadas de clases presenciales, hasta que las escuelas de todo el territorio nacional se cerraron el pasado 11 de marzo. “Esta decisión sabemos que es sin precedentes, pero vamos a poner en orden y pido la colaboración de los padres. Se va a construir una capacidad diferente y queremos generar la previsibilidad con el sector educativo e informar a tiempo la suspensión presencial de los alumnos en los colegios”, indicó el titular del Ejecutivo. La decisión fue tomada por recomendación del Ministerio de Salud Pública, aunque el ministro Julio Mazzoleni había dicho la semana pasada que en principio se podría retornar a las instituciones educativas en setiembre. El ministro de Educación, Eduardo Petta, sí adelantó que pidió la suspensión del año lectivo, de modo presencial por todo el curso que queda. Flexibilización Se anunció un receso de tareas desde el 4 al 15 de mayo, período que coincide con el inicio de la flexibilización de la cuarentena que se inició en marzo pasado. “Como los padres van a volver a trabajar y muchos alumnos van a quedar seguramente sin celulares, queremos recabar datos de estos chicos para tener un panorama de quiénes cuentan con teléfono propio y quiénes no”, agregó el titular del MEC. Dijo que se garantizará programas a través de medios de comunicación que brinden contención y entretenimiento a los estudiantes y sus familias, con el propósito de mitigar cualquier situación de estrés causado por el aislamiento propio de la cuarentena. Petta indicó que “en ciertos sectores se va a preparar un protocolo distinto, con un calendario flexible porque no se puede poner a todos dentro de un mismo cronograma y de un mismo nivel de aprendizaje. Los técnicos están trabajando todos los días sobre cada caso en particular”, remarcó. “Va a ser difícil, pero ponemos todo nuestro apoyo para que realmente se pueda desarrollar una nueva capacidad con la tecnología y que quede como capacidad instalada que pueda servir para utilizar en nuestro sistema educativo”, agregó Abdo Benítez. De acuerdo con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (2019), el 81% de los estudiantes no cuentan con acceso a internet en sus hogares. Ocho de cada diez alumnos tampoco cuentan con una computadora o notebook. El ministro Petta dijo que 88% del alumnado de escuelas públicas recibió las tareas y solo 7% no respondió haberlas recibido. sin ideas claras Los viceministros de Educación Básica, Robert Cano; de Culto, Fernando Griffith y la de Educación Superior, Celeste Mancuello, intentaron responder algunos huecos y dudas que dejó durante la mañana el ministro Petta, quien fue además ampliamente criticado por la ciudadanía en redes sociales. Cano explicó que buscarán que las evaluaciones de fin de año sean más formativas y no punitivas, pero no dejó precisión sobre la estrategia a seguir. Sobre los colegios privados que amenazan con desmatricular, dijo que solo virtualmente son capaces de satisfacer posibles incorporaciones de estos chicos al sistema público. No saben todavía si los colegios técnicos podrán realizar prácticas presenciales en setiembre.



nueva amenaza a la salud



flexibilidad. Las clases virtuales irán hasta diciembre y habrá un receso del 4 al 15 de mayo.



Chantaje alimentARio. Dardos contra Petta por condicionar entrega de kits a cambio de tareas.



sin apertura. Estudiantes exigen interpelación de titular del MEC, quien no accede a mesa técnica.



Dudas. Autoridades educativas no pudieron explicar con claridad las estrategias a seguir.