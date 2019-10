Impidieron ingreso de máquinas en planta de tratamiento cloacal

Una vez más los pobladores de las compañías Almada y Costa Pucú de Caacupé, que se oponen a la construcción de la de la planta de tratamiento y procesadora de la red cloacal para la Villa Serrana cerraron el paso de acceso al lugar donde debe construirse dicha obra. Los vecinos alegan que el intendente municipal de Caacupé Diego Riveros González no se acerca para hablar con los lugareños, sobre la situación.

“El intendente no respeta a la gente y nunca mostró acá su cara. Él no viene para hablar y dialogar con nosotros, parece creerse un ser superior y lo que diga nomás debe cumplirse, quiere avasallar todo. Este señor pretende llevarse todo por delante al estilo de antes. Los tiempos cambiaron, mientras que él no viene para hablar con nosotros no vamos a permitir que ingresen las máquinas para realizar sus tareas en nuestra comunidad”, remarcaron Ignacia y Ruth Báez, manifestantes.