Imedic: Juez ratifica la validez de imputación a Justo Ferreira

La imputación contra el empresario Justo Ferreira es válida, según la resolución del juez Humberto Otazú, que rechazó el pedido de nulidad de la defensa del encausado en el caso de la compra de los insumos chinos por la pandemia.

Los abogados Marcio Battilana y José Dos Santos, representantes del imputado Justo Ferreira, accionista de las firmas Imedic y Eurotec, habían pedido la nulidad de la imputación por supuesto contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos. Se pedía su nulidad porque los fiscales Osmar Legal, Francisco Cabrera, Diego Arzamendia y Jorge Arce, no señalaban exactamente los hechos que se le atribuían al procesado con lo que violaban su derecho a la defensa. “Demás está decir que dicha incapacidad es producto y consecuencia directa de la falta de descripción de las conductas atribuidas a Justo Ferreira”, alegan. Por su parte, los fiscales, al contestar el traslado, requirieron el rechazo del pedido de la defensa. Sostienen que en su imputación describieron las conductas en forma unívoca y lo suficientemente acabada para garantizar el derecho de los imputados. Ya en el análisis del juez de Delitos Económicos, dice que lo que debe hacer es determinar si se cumplen o no los requisitos legales que pide la ley para el acta de imputación. Alega que la Fiscalía ha identificado correctamente al imputado, detalla suscintamente los hechos que se le imputan, basada en algunos elementos de sospecha, e indicado el tiempo para formular el requerimiento conclusivo. Con esto, alega que no se vulneró ningún principio del derecho a la defensa, debido a que la fiscalía imputó dentro de sus atribuciones, por lo que rechazó la nulidad del acta de imputación. Con ello, lo más probable es que la defensa de Ferreira apele la resolución, con lo que luego de que se estudie en el Tribunal de Alzada es que se podrá citar al empresario para la imposición de medidas cautelares por la causa.



