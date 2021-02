Imágenes que reflexionan sobre tiempos de pandemia

Con acceso libre y gratuito, la exposición que forma parte del Ciclo de Verano 2021 de la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, podrá ser visitada de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00.

Tras la llegada del Covid-19, la principal recomendación fue el lavado frecuente de manos, que luego fue desplazado como medida primordial por el confinamiento total. Luego de 45 días de cuarentena, en los que muchos comercios cerraron o quebraron, los dueños de los locales que aún subsistían se percataron de que deberían dar seguridad a sus clientes al facilitar el lavado de manos en la entrada, antes del ingreso a las tiendas.

Esta situación abrió camino al ingenio local, que se vio patentado en los diferentes lavabos puestos en los accesos de los establecimientos, muchos de estos, improvisados y precarios. En la entrada de balnearios y plazas, a la vera de playas y en cualquier lugar donde exista afluencia de clientes, los lavados ubicados en varias ciudades del país son los protagonistas de este registro fotográfico que muestra una serie de diferentes ejemplares empleados.

EXPOSITORAS. Teresita González es fotógrafa, además de artista visual autodidacta. En el 2016, una de sus obras fue seleccionada por la Duncan Miller Gallery, de Santa Mónica, Estados Unidos, para integrar su colección de fotografías. En el 2019, su obra Plastic life, fue elegida en el Premio Henri Matisse, otorgado por la Embajada de Francia en Paraguay.

Sus piezas han sido exhibidas además en otros países como Argentina y España. Las universidades Wichita State University, la Washburn University of Kansas y The University of Iowa, todas de EEUU, han hecho lecturas acerca de su producción.

Por su parte, Belén Rodríguez es instaladora, escultora y fotógrafa. Estudió Artes Visuales en el Instituto Superior de Arte Dra. Olga Blinder, de la Universidad Nacional de Asunción. Fue becada para un programa de intercambio en la Universidad Federal de Santa María, Brasil, en donde tomó clases de escultura y fotografía analógica. En la actualidad, forma parte del colectivo de artistas Taller de Moreno, además de haber participado de muestras colectivas en Paraguay, Argentina y Brasil.

En el 2019 se ubicó en el segundo puesto en el Premio Henri Matisse, y al año siguiente el tercer lugar del Premio Saturio Ríos a la creación de artes visuales por los 150 años de la Guerra Guasu.