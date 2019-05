Il Divo lanza su último álbum en Paraguay

En su presentación celebran sus quince años con su séptimo álbum Timeless, título homónimo a su gira actual. Los boletos del show están disponibles en la Red UTS desde G. 240.000.

El grupo de crossover de música clásica logró posicionar su último disco como el número uno en las listas de la categoría Classical Crossover del Billboard, además de encabezar la lista actual de la categoría Classical del Billboard.

Timeless marca la primera vez que la producción ejecutiva recae en los miembros de Il Divo, quienes curaron la selección de canciones.

Sus integrantes iniciales continúan hasta hoy día y son el español Carlos Marín, el suizo Urs Buhler, el francés Sebastien Izambard y el estadounidense David Miller.

Para el último álbum ellos eligieron canciones que mezcla lo clásico, el pop y estándares tradicionales en cuatro idiomas, con piezas como Hola, Love me tender, What a wonderful world, Smile, All of me y The way we were.

Descubiertos y asesorados inicialmente por el productor Simon Cowell quince años atrás, Il Divo evolucionó hasta convertirse en un grupo vocal de tenores de fama mundial, hoy con 160 discos de oro y platino en 33 países, con más de 30 millones de copias vendidas y posicionándose como el número uno del género “fusión clásica” o “crossover de música clásica”.