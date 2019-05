Il Divo canta hoy sus grandes melodías al público paraguayo

La organización informó que los portones de acceso se abrirán a las 20.00, y que 45 minutos más tarde la música comenzará a sonar de la mano de la artista nacional Meli Hicks, quien ofrecerá un repertorio de canciones originales. Luego, a las 21.00 se espera en el escenario al grupo que se convirtió en un fenómeno mundial. El espectáculo que ofrecen esta noche se enmarca en la celebración de su 15° aniversario, y llegan con para promocionar su séptimo álbum, Timeless, que debutó en el número 1 de la lista Classical Crossover de Billboard, un género musical del que son pioneros, además de encabezar las listas actuales Classical.

Il Divo siempre se destacó por su peculiar mezcla de ópera y pop en canciones de diferentes géneros, y es el referente más importante del mundo de los grupos crossover de música clásica. Desde su debut en 2004, Il Divo triunfó en los escenarios más importantes de todo el mundo, y vendió más de 30 millones de discos.

Entre sus hits más sonados están: Regresa a Mi, The Time Of Our Lives (Canción oficial del Mundial FIFA 2006), I Believe In You dueto con Celine Dion, o Hola, versión del éxito mundial de la cantante británica Adele. Además consiguieron 50 Nº 1, 160 discos de oro y platino en más de 33 países, y seis giras mundiales con todas las entradas vendidas en los escenarios más importantes de todo el mundo.

En la fecha, los artistas recibirán de parte del intendente de la ciudad de Asunción, Mario Ferreiro, el reconocimiento de Visitantes Ilustres.

Recorrido musical. Su último álbum, Timeless reúne canciones que repasan la historia, desde los años 20 hasta nuestros días, ya logró en la primera semana desde su lanzamiento, colocarse en el primer lugar de ventas en países como Japón y Reino Unido.

producción. En esta etapa de su carrera, Il Divo decidió tomar un nuevo camino, a diferencia del resto de álbumes, Timeless es el primer trabajo discográfico en que el grupo tomó toda la responsabilidad en cuanto a la producción ejecutiva, llevándolos a involucrarse directamente con la curaduría de las canciones. Timeless se compone de versiones de los mejores temas de amor de diversas épocas de la historia de la música.

Il Divo fue descubierto por el productor Simon Cowell y se formó en Inglaterra, pero sus integrantes tienen distintas nacionalidades: Carlos Marín (España), Urs Toni Bühler (Suiza), Sébastien Izambard (Francia) y David Miller (Estados Unidos).

En este trabajo el grupo canta hasta en cuatro idiomas diferentes.

Para agendar

Concierto: Il Divo

Gira: Timeless

Fecha: Hoy

Hora: 21.00.

Lugar: Arena de la Secretaría Nacional de Deportes (SND, Eusebio Ayala km. 4 1/5).

Entradas: G. 240.000, G. 250.000, G. 260.000, G. 280.000, G. 350.000, G. 390.000, G. 650.000, G. 755.000, G. 855.000.

Disponibles: En todas las bocas de venta de la Red UTS.