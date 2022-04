Igualdad en Caracas por el Grupo B

Baroja hizo hasta lo imposible por mantener imbatido su arco frente a los ataques del campeón de la última Copa Sudamericana, en la llave que completan el Gumarelo y el boliviano The Strongest.

La próxima semana, el Caracas FC visitará el miércoles a Libertad y Paranaense recibirá a The Strongest el jueves.

Hoy continúa la programación de la Libertadores con atrayentes encuentros: América MG vs. Independiente del Valle, RB Bragantino vs. Nacional de Uruguay y Talleres de Argentina vs. Universidad Católica de Chile, todos a las 18:00.

Un poco más tarde, a las 20:00, Alianza de Lima vs. River Plate de Argentina (sujeto a disposición de la Conmebol), Táchira vs. Palmeiras, Deportes Tolima vs. Atlético Mina Gerais y Ind. Petroleros de Bolivia vs. Emelec.