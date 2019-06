Humaitá, a tiro del puntero Olimpia

Humaitá derrotó de visita a Benjamín Aceval por 2-1 con un doblete del colombiano Alboleda, para quedar como uno de los escoltas del líder, Olimpia de Itá. Estadio: Isidro Roussillón (local Benjamín Aceval). Goles: 20' Kevin Quiñónez (BA); 9' y 83' Jonhy Alboleda (H). Expulsado: 61' Nery Castro (BA). Recaudación: G. 735.000 por 49 pagantes.

Fuerte en casa. Cynthia Barcovich (*). 1° de Marzo doblegó 2-0 al General Caballero de Campo Grande. Estadio: Víctor Isasi (local 1° de Marzo). Goles: 34' Carlos González y 54' Narciso Noceda (1M). Recaudación: G: 825.000 por 55 pagantes.

Con lo justo, Pinozá. Osmar Fernández (*). Deportivo Pinozá venció 1-0 a Colonial de visitante. Estadio: Bernabé Pedrozo de Silvio Pettirossi (local Sport Colonial). Gol: 86' Fernando Cano (P). Recaudación: G. 450.000 por 30 pagantes.

Hoy: Olimpia de Itá vs. Pettirossi, Oriental vs. Juventud y Valois vs. 12 de Octubre SD (desde las 14.30). Principales posiciones: Olimpia de Itá 11, Humaitá y 12 de Octubre SD 10, Benjamín Aceval 9 puntos.