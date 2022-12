Hugo Portillo critica a Efraín Alegre y le exige rendir cuentas

“(Fue) una trampa inteligentemente montada por Efraín Alegre, Adolfo Ferreiro y compañía”, apuntó vía Radio Ñandutí.

Agregó que para eso “querían dar la figura de un consenso de oposición única, cosa que realmente nunca existió. Efraín Alegre no tiene la capacidad de escuchar, hablar, negociar y defender y argumentar sus puntos vista”, aseveró.

Además considera que Alegre debe explicar sobre su fortuna, la cual supuestamente se sustenta en empresas inmobiliarias y cría de peces de acuerdo con los datos públicos.

“Efraín es un corrupto. Va a pasar el día de mañana. El Partido Colorado va a salir Santi Peña que es corrupto y Efraín de la Concertación”, refirió. “Debe responder cosas que no quiere, como durante su gestión al frente de Obras Públicas, manejó información privilegiada del Estado que hace que después de que su negocio empieza a florecer tras su paso por el ministerio y empieza a comprar los terrenos donde están trazadas rutas como la de Luque - San Bernardino”, aseveró.

Finalizó diciendo que para manejar “los intereses de la República, Efraín no tiene la capacidad de ser transparente ante la ciudadanía por no presentarse a un debate significa que no quiero dar la cara a la ciudadanía”.