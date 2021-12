Hugo Javier es la estrella del "árbol de la corrupción"

Hugo Javier es investigado supuestos hechos irregulares bajo su administración en la Gobernación del Departamento Central, y su rostro es el más visible, así como los diputados que lo salvaron de la intervención.

El pintoresco arbolito de navidad, cuenta con globos y la cara de autoridades acusadas de corrupción pública.

Abigail Sosa, integrante de la organización Líderes del Paraguay, aseguró que la corrupción en el país es algo que se repudia todos los días.

“En la estrella, el número uno esta el cachaquero ladrón (en referencia al gobernador de Central, Hugo Javier González) y en el segundo lugar al gobernador de Alto Paraguay, Nino Adorno. Además tenemos a Sandra Quiñónez, quien lidera una institución en la que se cajonean las causas”, sostuvo.

La activista social pidió a la Fiscalía que “represente a todos los paraguayos” e instó a los compatriotas a que sepan a quien votar en el 2023.

“Los 42 diputados que blanquearon al goberladrón de Central no pueden ocupar más cargos, ellos no nos representan. Son más de 50, la corrupción no tiene colores. Deberíamos empezar a mirar a la persona y no a los colores”, añadió.

La Fiscalía General ha sido permanentemente escrachada por varios grupos de ciudadanos debido a los cuestionamientos que surgen por el supuesto blanqueo a autoridades acusadas de corrupción.