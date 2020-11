Huelga: Rechazan argumentos para no aumentar presupuesto a Clínicas

‘‘La excusa de Hacienda siempre es la misma. Pero cuando se trata de otras instituciones que no sean de salud son más flexibles porque Diputados agregó muchos aumentos salariales’’, manifestó Derlis Torres, del Sindicato de Trabajadores del Hospital de Clínicas (SITRHC).

El titular de Hacienda, Óscar Llamosas, señaló a Monumental 1080 AM que no se cuentan con los recursos económicos para responder a los pedidos de los funcionarios de Clínicas a causa del impacto que deja la pandemia del coronavirus en la recaudación. “Hay que entender la coyuntura. Hay menos ingresos tributarios y eso se traslada también al presupuesto del año que viene. Lastimosamente no tenemos los recursos para responder estos pedidos’’.

Manifestó que hubo una asignación de recursos tras el acuerdo firmado para el funcionamiento del laboratorio y que fue de G. 30.000 millones, pero esos recursos fueron destinados a atender la emergencia sanitaria.

La caravana por la dignificación del personal de blanco y de salud salió de Clínicas a las 7:00. La primera parada debió ser Mburuvicha Róga, pero los policías le impidieron el paso. Los trabajadores pararon frente al Ministerio de Salud, Congreso Nacional y, finalmente, el Ministerio de Salud.

Exigen el pago de la segunda gratificación por la emergencia sanitaria, el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo, la nivelación salarial para los funcionarios, el pago por insalubridad, pago por horario nocturno y aumento del seguro médico.







Pedimos presupuesto digno y una nivelación, que los trabajadores puedan cobrar de acuerdo a su título. Derlis Torres, sindicalista.