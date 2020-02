Hoy piden levantar sanción

Olimpia se sintió perjudicado por la expulsión (por mano) de Rodrigo Rojas con roja directa, luego que interviniera el VAR, ante San Lorenzo.

En campamento franjeado indicaron que el árbitro Juan López aplicó de forma incorrecta el reglamento y por ello solicitarán el levantamiento de la sanción. José Montero, asesor jurídico del club Olimpia, indicó: “Consideramos que no es adecuado lo que se hizo y vamos a presentar una nota pidiendo la anulación de la expulsión. Hay una reglamentación muy específica, y esta expulsión a Rodrigo Rojas no corresponde. Mañana (hoy) estaremos presentando la nota antes del mediodía”. COMPLICADA. “Hay argumentos para defender las dos posiciones. Es una jugada límite y la biblioteca arbitral está dividida en esta clase de jugadas”, indicó al respecto el director de árbitros de la APF, Horacio Elizondo.



Harrison: “Trovato comete un error”

El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (FIFA), Robert Harrison, en contacto con Radio Monumental 1080 AM, se refirió a la denuncia contra el presidente del Olimpia, Marco Trovato, la cual se remitió a FIFA. “Marco está cometiendo un error, él debería estar enojado con los presidentes que firmaron la denuncia, no conmigo, él sabe perfectamente cómo soy yo”. Seguido explicó: “Todas las denuncias se comunican a la FIFA y a la Conmebol, ese es el camino. Nosotros tenemos el seguimiento de varias denuncias y el viaje que se hizo no fue solo por esa denuncia. Acá se está distorsionando la cuestión. Es una denuncia y la FIFA aún no evaluó el caso. El tetra se consiguió bajo mi administración, ¿dónde está que yo quiero perjudicar a Olimpia? De ser así, entonces soy un inútil. Puedo tener mis errores y mis aciertos, pero soy muy correcto”, finalizó Harrison.





El 1X1 de Elizondo



1 Roja a Rojas

“Una acción muy complicada. Hay argumentos para defender las dos posiciones (si está bien o mal la expulsión por impedir una situación manifiesta de gol)”.



2 Mano, no

“El VAR revisó la jugada y el balón pegó en el hombro (de Milesi de Libertad), entonces estuvo correcto al no cobrar penal (para Nacional)”.



3 Falta de Ferreira

“Bien puesta la amarilla, porque Ferreira hace contacto con el balón y luego se da el contacto con el jugador de Nacional”.



4 Penal de River

“El arquero (Serdán) debía tener el pie sobre la línea, entonces, correctamente se hizo repetir”.



5 Penal del 12

“Estuvo mal cobrado porque el jugador de Guaraní rechaza y va por la mano de su compañero. Menos mal no influyó en el resultado”.