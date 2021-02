Hoy inicia vacunación anti-Covid con simbólica cantidad de dosis

A trece días de que se cumpla un año desde que apareciera el primer caso de Covid-19 en Paraguay, hoy empezará la campaña de inmunización con 2.000 trabajadores de salud de primera línea, mediante el simbólico adelanto de 4.000 dosis de las un millón de vacunas Sputnik V adquiridas por el Gobierno en acuerdo bilateral con el Fondo Ruso de Inversión Directa. El ministro Julio Mazzoleni emitió anoche un tuit, advirtiendo que “a quien se descubra haciendo algo indebido con las vacunas se lo va a destituir”.

Una terapista, una enfermera y una limpiadora serán las primeras en recibir la esperada vacuna anti-Covid en el vacunatorio del Hospital Nacional de Itauguá (HNI). Entre las 07:00 y las 08:00 de la mañana tendrá lugar el acto oficial que contará con la presencia del ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Hasta el HNI se trasladarán los trabajadores de salud del Hospital de Clínicas y de Ingavi del IPS para inmunizarse. Los del Ineram, al igual que otros de hospitales públicos y privados, harán lo propio en el Materno Infantil de Trinidad (ver info). Se estima que esta pequeña cantidad de inmunizantes se terminará de aplicar en el transcurso de esta semana. A la vez, la expectativa es que el lote prometido por el mecanismo Covax, de las 300.000 dosis de la vacuna de Oxford/AstraZeneca, llegue el mes entrante. LENTO Tanto el Dr. Antonio Arbo, ex ministro de Salud, como el médico infectólogo Tomás Mateo Balmelli coinciden en cuestionar que a raíz de una magra gestión gubernamental en Paraguay se iniciará la vacunación con una irrisoria cantidad de dosis que apenas alcanza para el 0,3% del total de universo de trabajadores del sector sanitario. “El hecho de que se haya conseguido muy pocas dosis habla muy mal del país. Nuestro país debería disponer de unas 50.000 en la primera intención que alcanzaría al personal de blanco y rápidamente debería estar aumentando esa cantidad”, afirmó el doctor Arbo. A su criterio, el Gobierno debería “extremar los recursos” para hacer que las vacunas lleguen al país. “Este esfuerzo o la campaña de conseguir las vacunas en Paraguay está siendo la peor que se conozca en Latinoamérica. Paraguay es el único de la región que actualmente no dispone de las vacunas. Están las vacunas chinas que se están usando en Brasil, y otras varias, cuya importancia se basa en la disponibilidad y la accesibilidad que tiene la población; esos son factores muy importantes”, sostuvo. Para el doctor Mateo Balmelli, de mantenerse este ritmo de vacunación con una incertidumbre en cuanto a la cantidad que irá arribando al país, recién en dos años se logrará frenar al Covid en el país. “En primer lugar, recién se consigue una inmunidad comunitaria cuando por lo menos el 70% de la población se encuentra inmunizada. Tenemos que pensar que hay un 10% de la población paraguaya que ya está inmunizada de forma natural y que, probablemente, en el transcurso del 2021 se inmuniza otra vez un 10 o un 15%; más un 50% que podemos inmunizar a través de la vacuna llegaríamos a un 75% y ahí sí recién pondríamos un freno al brote pandémico en Paraguay”, afirmó. El plan de vacunación contempla inmunizar a 30% de la población, poco más de 2 millones de personas, en situación de riesgo. “Mínimo necesitamos 4 millones de dosis para 2 millones de personas”, dijo aunque “si seguimos con este ritmo (de vacunación) se va a estirar para todo el 2022 y vamos a llegar al 2023 todavía sin llegar a ese 75% para frenar al brote. Se tenían que haber activado antes los resortes diplomáticos y las compras directas; hablar antes con diferentes desarrolladoras y no solo con Covax”, remató.



CAMPAÑA. Médica, enfermera y una limpiadora del Hospital Nacional serán las primeras en vacunarse.



TARDÍA. Especialistas indican que a este ritmo se inmunizará a 50% de la población recién en 2023.



