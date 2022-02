Hoy está de celebración la tradicional bebida paraguaya

El tereré es una bebida tradicional que se prepara con agua, hielo yerba mate y en algunas ocasiones muchos optan por agregarle hierbas medicinales.

¿El tereré deshidrata?

Es la pregunta frecuente que muchos se hacen a la hora de consumir tereré. Al respecto, la licenciada Gladys Patiño, nutricionista funcional, habla sobre el consumo del tereré.

“El consumo de tereré debido a la yerba mate y ciertas hierbas medicinales tiene un efecto diurético, pero no deshidrata”, menciona la profesional.

La nutricionista añade que en ningún estudio realizado con la yerba mate se encontró como efecto adverso la deshidratación. Consumido en cantidades moderadas de 1,5 a 2 litros al día.

“La yerba mate y ciertas plantas medicinales como la cola de caballo y parapara'i tienen acción diurética. Este efecto fue demostrado por estudios científicos”, dice.

La diferencia entre las plantas medicinales con acción diurética y los medicamentos diuréticos es que las plantas medicinales tienen acción diurética remineralizante, que significa que aportan minerales como el potasio y magnesio, lo que restablece los electrólitos, por lo que no produce deshidratación”, explica.

Por el contrario, existen situaciones en las que la bebida puede llegar a deshidratar. “Si estás consumiendo medicamentos diuréticos y hierbas diuréticas podrías sobreestimular este proceso. Solo el uso de la yerba mate no provocaría esta acción. Según estudios ,la yerba mate ayuda a hidratar y recuperar de la fatiga a los atletas post-ejercicio”, indica.

La especialista indica que la mejor manera de hidratarse es tomando agua. “Ya que rápidamente conseguimos que el cuerpo la aproveche. En el caso del tereré se debe procesar los fitoquímicos que contienen la yerba mate y las hierbas medicinales lo que hace más lento el proceso. Pero esto no quiere decir que no aporte hidratación, solo que no debe ser la única y mejor opción”, expresa.

Hierbas medicinales

Un detalle importante constituyen las hierbas medicinales (pohã ñana) que se eligen para que el agua con el cual se cebará el tereré tenga mejor sabor y propiedades terapéuticas. Existe una rica gama de hierbas para acompañar el tereré, consideradas “remedios refrescantes”. Las más conocidas son: Koku, menta'i, burrito, cepacaballo, taropé, cola de caballo, cedrón paraguay, kapi'i katî, santa lucía, perdudilla, batatilla, poleo'i. Se deben machacar previamente en un mortero, echarlas al agua con hielo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) no es recomendable la mezcla de varias hierbas medicinales.

“No más de tres a cuatro hierbas y es importante que tengan acción sinérgica, es decir deben usarse con el mismo objetivo”, aclara.

La mayoría de los efectos secundarios de la yerba mate están relacionados con su contenido de cafeína cuando se toma en grandes cantidades, al igual que el café. Demasiada cafeína puede afectar el estómago y el hígado, producir ansiedad, insomnio y aumento de la presión arterial en algunas personas.

“Una buena opción es elegir un momento del día para disfrutar del tereré y, así, moderar su consumo”, recomienda la nutricionista.

El tereré además de ser símbolo de amistad, charlas y por sobre todo para compartir, aporta varios beneficios que fueron comprobados científicamente a través del estudio de la yerba mate.

“Combate la fatiga física y mental, es antioxidante, acción cardioprotectora por su contenido en polifenoles, antiinflamatoria, diurética, reduce los niveles de colesterol y glicemia, incrementa la energía y ayuda a la oxidación de grasa. Estas propiedades las encontramos en una yerba de buena cosecha y alta calidad”, suma la profesional.

Desde el punto de vista nutricional tiene bajo contenido de calorías, sodio y carbohidratos, además de otros componentes como cafeína, ácido clorogénico, clorofila, ácido nicótico, rutina, taninos, teobromina, teofilina, metilxantina, ácido ursólico, fósforo, calcio, hierro y magnesio, entre otras sustancias.