Howard Johnson construirá su segundo hotel en el país

El hotel Howard Johnson Plaza Asunción, un 4 estrellas superior, estará estratégicamente ubicado en el tradicional barrio Villa Morra de Asunción, sobre la avenida San Martín entre avenidas Mariscal López y España. Cabe aclarar que la marca pertenece a Wyndham, la cadena hotelera más grande del mundo.

Características. El nuevo hotel tendrá nueve plantas en total, lo que hacen 12.000 m2 de construcción aproximado, con un total de 90 habitaciones, cuyas medidas van a partir de 28 m² en adelante. Las mismas se dividen en tres categorías: Ejecutivas (matrimoniales, dobles, triples y familiares), Premiun y Presidencial.

El establecimiento hotelero contará además con un estacionamiento en tres subsuelos, con capacidad aproximada para 80 vehículos, tendrá tres salones destinados a reuniones, conferencias, eventos sociales y congresos. A esto se le suman tres restaurantes, un increíble rooftop con vista panorámica de la ciudad, piscina y gimnasio.

Desde el grupo inversor Ameristar SRL informaron que el hotel contará con servicios como recepción 24 horas, wifi de alta velocidad, iluminación LED en todo el edificio, estacionamiento sin costo para los huéspedes, y un spa.

Premiación. En el evento se hizo entrega oficial del premio obtenido por Howard Johnson Hotel Ciudad del Este, como Best of Howard Johnson Hotel, entregado en Panamá dentro del marco de la Conferencia Regional Welcome de Wyndham Hotels & Resorts, realizada entre el 25 y 27 de marzo.

Participaron del acto de presentación de lo que será el nuevo hotel, la ministra de Turismo, Sofía Montiel de Afara, y el intendente de Asunción, Mario Ferreiro. Además, Pablo Albamonte, director de la cadena hotelera para Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay; el grupo inversor Ameristar SRL estuvo representado por Marta Weissmann, gerente general de Howard Johnson Plaza Asunción, y Betania Plate, gerente general de Howard Johnson Ciudad del Este.

También estuvieron presentes los profesionales a cargo de la obra, Ing. Fabio Pettengill, Arq. Juan José Molina y DF Arquitectura, Arq. María Paz Feliciangeli y Arq. Bettina Daud.