Hospital de Clínicas inicia hoy una huelga general por 30 días

Antes de llegar a la medida drástica, los gremios realizaron un paro escalonado desde el mes pasado. El Hospital de Clínicas informó que se garantizan las atenciones médicas en urgencias, terapia, pediatría, internados, estudios auxiliares de apoyo y otros servicios imprescindibles, según un comunicado expedido ayer para los usuarios.

“Pedimos un presupuesto digno”, resaltó el licenciado César Méndez, del Sindicato Unidos del Hospital de Clínicas. “Vamos a prolongar de forma ininterrumpida hasta que haya respuestas”, advirtió.

Para levantar la medida, los gremios exigen una reunión con el presidente de la República, Mario Abdo, a fin de negociar los números del pedido del incremento para el presupuesto del 2019.

“No queremos hablar más con el Ministerio de Hacienda. Directo queremos hablar con Marito”, señalaron los gremialistas del hospital escuela.

El Hospital de Clínicas mantiene el mismo presupuesto desde hace años de G. 442.000 millones, un monto que ya no alcanza atendiendo que se duplicó la cantidad de atenciones en el nuevo centro, señaló Méndez. El gremio pide un presupuesto digno con un incremento de más de G. 40.000 millones, que serán destinados a las recategorizaciones y los otros reclamos.

Sindicalistas sugirieron a los usuarios del interior que no acudan al nosocomio en estos días de no ser por urgencias, ya que el servicio en los consultorios se verá resentido por la medida en marcha. No se realizarán consultas ambulatorias ni cirugías programadas. Sí se coordinó garantizar atenciones de urgencias a adultos y pediátricos, como también para pacientes internados y en Cuidados Intensivos.