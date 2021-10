“Horacio Cartes tiene secuestrada a la ANR y somete a las instituciones”

–¿Ya es el candidato de Añetete para la presidencia o aún no se tomó una decisión al interior del movimiento?

–Mi candidatura está firme. Tengo el respaldo de muchos gobernadores, senadores, diputados, intendentes electos, presidentes de seccionales, convencionales y ya tengo también el compromiso de mi compañero, Mario Abdo, de acompañar mi candidatura. Él me dio la oportunidad de que pueda salir a trabajar por mi movimiento, lo hice y él lo dejó bien en claro que le gustaría entregar en el 2023 la banda presidencial a su vicepresidente, pero que dependía de mí.

–¿Por qué quiere ser presidente?

–Porque toda la vida me dediqué a la función pública, que es el servicio a la gente. Somos servidores públicos y la política es la esencia de la vocación de servicio que tiene el hombre para mejorar la calidad de vida de la gente. Toda la vida fui político y, hoy por hoy, después de la vicepresidencia y de haber transitado por los tres poderes del Estado, creo que tengo la solvencia y la experiencia para ser el líder de este país.

–¿Qué tendrá en cuenta para elegir a la persona que integrará la chapa presidencial? ¿Quién podría ser?

–Lo primero que estoy viendo al interior del partido es la posibilidad de buscar alianzas por fuera del partido. Eso significa que tengo que trabajar al interior para ver la posibilidad de que eso se dé.

–En ese caso tendría que llamarse a una convención para modificar los estatutos de la ANR.

–Vamos a hablar primero con los convencionales para ver la posibilidad de que una persona por fuera del partido pueda acompañar la chapa presidencial. Realmente el 80% de este camino está hecho porque ya en el 2016 o 2017 en una convención extraordinaria ya habíamos tomado la decisión de que el partido pueda ir en alianza con otros sectores, solo que no se abrió la chapa presidencial; entonces con base en eso yo puedo comenzar a analizar quiénes son las personas que me pueden acompañar a la presidencia. Abrir el partido no significa necesariamente que vamos a llegar a una alianza electoral con otros partidos; sin embargo, el Partido Colorado es grande, poderoso, y podríamos terminar teniendo una chapa exclusivamente colorada.

–¿Pero a usted le gustaría que sea una persona que no esté afiliada al partido?

–Es un planteamiento que ya se había hecho en el 2013, y en ese momento se rechazó por unanimidad. Ahora hay que ver qué sigue pensando en la dirigencia del partido. Por eso comenzaré a hablar con los convencionales y si están dadas las condiciones lo vamos a plantear en una convención y si nos damos cuenta de que los convencionales no están de acuerdo con esto, ni siquiera plantearlo. No puedo pensar en alguien fuera del partido aún porque los estatutos no me lo permiten, pero tenemos que ser más amplios, no pensar que solo colorados podemos gobernar.

–¿Con quién le gustaría hacer alianzas?

–No le descarto a nadie, salvo a aquellos que tratan de llegar a sus objetivos por fuera de la ley, aquellos partidos que plantean la invasión de propiedades, con ellos no existe ninguna posibilidad de alianzas.

–Muchos dicen que si usted llega a la presidencia continuará el modelo Abdo.

–De hecho, el modelo Abdo nos llevó hoy a ser la economía que se ha recuperado, no perdimos el promedio de PIB de la región, somos el país de mejor clima para la economía de la región, es decir, por qué no llevar adelante lo que este Gobierno está haciendo bien y mejorar lo que haya que mejorar. No es un Gobierno perfecto, pero, sin embargo, hemos tomado buenas decisiones en muchos aspectos.

–¿Qué lo va a diferenciar del modelo Santiago Peña?

–Nosotros vamos a seguir defendiendo las instituciones republicanas. Nosotros no vamos a permitir que una sola persona someta a las instituciones del Estado. Que le quiera someter a la Corte, al Ministerio Público, al Jurado de Enjuiciamiento, al Consejo de la Magistratura. Vamos a seguir fortaleciendo las instituciones y que todos los sectores económicos estén dentro del marco de la ley.

–¿Cartes somete a todas las instituciones?

–Eso es lo que estamos viendo y vamos a seguir defendiendo: la institucionalidad. Esa es nuestra gran diferencia con el cartismo. Ya le ganamos y lo volveremos a hacer.

–¿Qué opinión le merece la renuncia de Norman Harrison a su candidatura?

–Un empresario que quiso entrar en política y vio cómo es la política, midió sus posibilidades y prefirió desistir porque no es lo suyo, y segundo, porque creo que ellos apostaron por salir un poco mejor en estas elecciones municipales y encontraron que la ANR está fuerte y poderosa.

–El desacuerdo en la oposición y la guerra entre Efraín y Llano, ¿es una gran ventaja para los colorados?

–En la medida que la oposición llegue desunida es una ventaja para el Partido Colorado y creo que las diferencias en el PLRA son muy profundas, de manera que ahí se da la discusión del modelo de país que uno quiere.

–¿Le parece buena idea que Abdo se candidate para ser presidente de la Junta de Gobierno?

–Él dijo que lo va a pensar y realmente lo tiene que hacer, porque había dado su palabra de que no se iba a involucrar en las internas del partido, que iba a anteponer como corresponde su trabajo al frente del Gobierno, entonces tiene que mirar de qué manera nos va a afectar esa palabra comprometida, el ejercicio de su cargo y una campaña electoral. Va a pensar y va a tomar la decisión más adelante. Sin embargo, lo que a él le atrae es volver a salir a defender las banderas enarboladas por Añetete. Al presidente le está afectando mucho que, hoy por hoy, la Junta de Gobierno sea una sucursal del cartismo. Ellos hablan de concordia, sin embargo, el presidente de la Junta (Pedro Alliana) aceptó ser la dupla para Santi Peña. Él (Alliana) debe representar a todos los colorados, el presidente Abdo quiere salir de vuelta a defender los valores del coloradismo y rescatar esas banderas que están secuestradas por el cartismo.

–¿No teme un costo político, como sucedió con Nicanor Duarte Frutos?

–Lo de Nicanor fue en el segundo año de su mandato. Esto para Abdo es al final de su mandato. Cachito Salomón propuso posponer el mandato para que no haga falta que renuncie el presidente. Son dos cosas diferentes. Lastimosamente, esta Junta de Gobierno no existe, es el momento de que los auténticos colorados recuperemos la Junta de Gobierno.

–¿Qué representó Óscar González Daher para el Partido Colorado?

–Fue una persona que tuvo mucha influencia en el partido y una mala influencia dentro del Poder Judicial. QEPD.



