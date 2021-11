Honor Colorado denuncia a jueza y esta dice que fue extorsionada

Tras denuncias formales del PLRA y quejas de Colorado Añetete, sobre inscripciones masivas de personas que no son del distrito, el registro electoral de la localidad está bajo intervención de funcionarios del TSJE.

Los partidos llegaron a un acuerdo para evitar más conflictos y las inscripciones desde el martes pasado se realizan solamente con la presentación del certificado de vida y residencia del Juzgado de Paz, para acreditar el lugar de residencia.

En ese sentido, el movimiento Honor Colorado presentó una denuncia contra la jueza de Paz, Graciela Villanueva por cohecho pasivo agravado y prevaricato. También la denuncia se presentó contra el candidato a intendente de Añetete, Rufino Cristaldo, por soborno

Por su parte, la jueza dijo a ÚH que fue extorsionada por un dirigente del cartismo y a raíz de ello, mencionó que saltan denuncias en su contra. Agregó que tiene todos los elementos para transparentar lo ocurrido y defenderse ante la denuncia.

El apoderado, Eduardo González relató que se presentó como prueba un audio donde se escucha a Villanueva y Cristaldo acordando la expedición de certificados a cambio de dinero y beneficios para los parientes de la jueza.

“Evidentemente él tenía contacto con la jueza y además cae en evidencia de que él presentó los traslados masivos, y por eso necesita que ella le dé los certificados”, dijo González.

“Ellos estaban denunciando los traslados masivos y ahora hacen esto. Es decir, ellos están haciendo los traslados”, acusó González.

En tanto, Cristaldo mencionó en reiteradas veces que salió de Honor Colorado, luego de que el movimiento no haya acompañado su denuncia contra los traslados y acusó al movimiento de estar operando estas irregularidades.

Extorsión Villanueva dijo que el dirigente y candidato a concejal, Ángel Samaniego de Honor Colorado le llamó para forzarle a firmar certificados de vida y residencia.

“Me amenazó diciendo que si no doy los certificados, me van a perjudicar y cumplió”, mencionó.

Agregó que Cristaldo nunca le pidió firmar certificados de manera ilegal y que hasta el momento ha firmado unos 20 aproximadamente.

“No me va a extorsionar, no me va amilanar, yo voy a darle todos quienes pidan sus certificados, si corresponde”, aseveró.

Además, negó que haya acordado algo con Cristaldo y dijo que no está involucrada en la política.

“Yo no estoy acostumbrada a esto, nunca fui extorsionada y me queda poco para jubilarme”, continuó diciendo.

“En este momento me están difamando, me tratan de corrupta, de que expido certificados truchos”, lamentó.

Señaló que accedió a extender el horario de atención en vista a que faltan pocos días para que culmine el proceso de inscripción porque está dentro de sus atribuciones y, “para colaborar con la paz social”. También, dijo que los funcionarios de su juzgado verifican si realmente la persona reside o no en Chaco’i.

Samaniego, al ser consultado sobre lo mencionado por la jueza, sostuvo que nunca le llamó para extorsionarle.

Dijo que desconoce el motivo por el cual, la jueza señaló que él la amenazó.

“Ella es una jueza y si tiene pruebas, puede denunciarme y que se ordene el cruce de llamadas”, expresó Samaniego, quien contó que en la mañana de ayer habló con ella y en ningún momento mencionó la supuesta extorsión.

El distrito de Nueva Asunción fue creado este año y tiene 70.000 habitantes.



20

certificados de vida y residencia, es la cantidad que la jueza Villanueva señala que firmó hasta el momento.



70.000

habitantes son aprox



Desde el PLRA denuncian que gestan fraude

El gobernador de Cordillera y vicepresidente del PLRA denunció que se está gestando un fraude electoral en el distrito de Nueva Asunción.

“No vamos a permitir que gente de otros distritos e incluso gente que ya votó en las últimas elecciones municipales, venga y elija en el nuevo municipio”, señaló Fleitas.

Rufino Cristaldo de Añetete manifestó que mediante el PLRA se logró la intervención ya que la ANR institucionalmente no denunció los traslados masivos.

En el periodo de tachas y reclamos, serán evaluadas las inscripciones para ver si corresponden o no al distrito.