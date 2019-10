Hombre es penado a 25 años de cárcel por matar a pareja

“Estaba muy borracho, no me acuerdo que le haya pegado. Lo que sí me acuerdo es que le agarré del cuello y le estrangulé hasta matarle”, confesó el hombre sentado sobre un colchón en el calabozo de la Comisaría de Tobatí.

Además admitió que los celos mezclados con el alcohol fueron determinantes para hacerle perder el control. Sin embargo, reconoce que sabía muy bien lo que estaba haciendo. “Estoy consciente de lo que hice”, se sinceró.

La agente fiscal Gloria Gamarra, de la Unidad Penal Nº 3 de Caacupé, representó al Ministerio Público, quien alegó durante el juicio oral que el hecho ocurrió el 4 de enero de 2018, entre las 0.00 a 1.00, en una vivienda ubicada en el barrio San Rafael de la compañía 21 de julio, de la citada ciudad del Departamento de Cordillera.

Prosiguió comentando que la víctima fatal, se encontraba acompañada de su cónyuge. Luego inició una discusión entre ambos, debido a que la mujer se negó a prepararle la cena. Aguayo Guairaré estranguló a su pareja y acabó con su vida, dejando el cuerpo de la víctima fatal en el piso para finalmente trasladarlo hasta una plantación de mandioca, situada a 50 metros aproximadamente del domicilio.

OTRO CASO. Los fiscales Claudia Aguilera, Otilia Aguilera, Rosalba Enciso y Enrique Gómez Ruíz, acusaron al agente policial Lorenzo Manolo Vargas Giménez (31), por el feminicidio de su ex pareja María del Carmen Mendieta, registrado en febrero de 2017. Además los representantes del Ministerio Público pidieron que afronte juicio oral.