Históricos liberales dicen que el cambio en el 2023 radicará en la participación

El político liberal Miguel Abdón Saguier, quien ingresó en la lista oficial para el Senado en la última interna liberal, señaló que dentro del bloque ya se habla de cómo encarar la campaña y afirmó que un elemento ineludible es identificar que el proyecto de cambio combate a la mafia, concebida como la síntesis de la corrupción. “La lucha contra la mafia, ese mensaje no es un elemento que vamos a desechar en la campaña. Al contrario, decimos que la mafia identificada con la corrupción es la síntesis de todos los problemas que tiene un país, porque tanto la corrupción como la mafia son transversales a todos los temas, a la salud, la educación, a la infraestructura y la generación de empleo. La corrupción priva de un derecho fundamental que es la seguridad, la personal y la jurídica. Así, no hay nadie que quiera hacer inversiones en el país porque nadie quiere venir a un país con jueces y fiscales que no ejercen sus funciones de acuerdo a principios”, citó.

Con relación a cómo adherir a los demás precandidatos fuera de la Concertación, para que no se genere la dispersión de votos, afirmó que hay que analizar si tendrán el peso necesario (votos), ya que no participaron de ninguna elección.

“Lamentablemente no participaron en el cotejo electoral de los partidos políticos y es difícil saber así el grado de representatividad que tenga en su electorado”, manifestó.

Respecto a si considera que la ANR no va a llegar unida, señaló que se observa “una fuerte división, hay cosas, digamos afirmaciones, que son irreparables, lo que dijo Mario Abdo Benítez de (Horacio) Cartes ni siquiera la oposición lo dijo”, sostuvo.

Con respecto a cuál es la principal característica de la Concertación y por la cual se convierte en una herramienta que puede brindar cambios, señaló que “el pegamento que une a todos los sectores de la Concertación es el pluralismo”. “Una democracia plural es contraria al modelo excluyente y al continuismo que se plantea en la cúpula colorada”, refirió.

EL CAMBIO YA LLEGA. Por su parte, la candidata electa al Senado Rafaela Guanes de Laíno sostuvo que de por sí el hecho de que más de 40 organizaciones se hayan unido bajo una misma bandera ya es un triunfo.

Instó a romper con el continuismo y la rueda que significa tener a los mismos de siempre. “La Concertación, sin duda, es el camino y como se dice la unión hace la fuerza y consideramos que fue un excelente logro de ingeniería política hacer este espacio. Imaginás lo que ha sido haber unido, sentado y hacer dialogar a sectores de distintas tendencias ideológicas. Por eso este primer paso de por sí es un logro, es un primer triunfo y se lo puede adjudicar al presidente Alegre”, señaló.

Ya en el plano de la campaña propiamente dicha sostuvo que será clave extender el mensaje de que el cambio es posible y se logrará a través de la participación. “Ahora el desafío es comentar y llevar ese mensaje a la gente. Es lo que ya traté de hacer en mi campaña, buscar entre todos soluciones a nuestros problemas de salud, educación y buscar un país mejor. La gente debe comprender de que hace décadas se viene repitiendo este esquema de entrega y en el 2023 se pone en juego estas probabilidades, optar por lo mismo o dar un golpe de timón”, señaló. Pidió además trabajar sobre la cifra de ausentismo, que se registra en alrededor del 40% del electorado.



La mafia identificada con la corrupción es la síntesis de todos los problemas que tiene un país, porque es transversal.



El pegamento que une a los sectores de la Concertación es el pluralismo. Una democracia plural no es excluyente.

Miguel A. Saguier,

candidato a senador.



El primer paso de haber unido a 40 sectores con diferencias ideológicas es un primer triunfo que se lo debemos a Efraín Alegre.



Ahora el desafío es comentar y llevar ese mensaje a la gente. Es lo que ya traté de hacer en mi campaña para senadora.

Rafaela Guanes,

candidata a senadora.