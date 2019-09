Historiadora refiere que reivindicaciones van en aumento

También repudió la actitud amenazante del nieto del dictador, Alfredo Goli Stroessner, contra los que ofenden la memoria de su abuelo, y lo calificó de extremo. Indicó que es una falta de respeto contra aquellas personas víctimas del régimen que siguen internadas en manicomios o desaparecidos.

Igualmente, cuestionó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tuviera actitudes reivindicativas de aquella época. “Está queriendo volver al pasado, un pasado negro como el que tuvimos”, lamentó.

Por, otro lado, sobre la posibilidad de prohibir ensalzar la dictadura, dijo que no es necesario crear nuevas leyes, sino tener sentido crítico. “Estamos llenos de leyes, pero ellas no hacen, las que hacen son el sentido crítico, la responsabilidad; por ejemplo, cuando murió el dictador Francia, hubo una orden de que nadie hablara ni mal ni bien de él, pero con leyes no se arregla, sino con sentido crítico, responsabilidad social y defensa de derechos humanos. Porque todo aquel que comete delito de lesa humanidad, no puede ser reivindicado”, remarcó.

Finalmente, recordó que existen tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica que están por sobre las leyes nacionales, y que estos se están incumpliendo al glorificar sistemas totalitarios.

Según el informe de la Comisión Verdad y Justicia, hay 20.090 víctimas totales directas de violaciones de derechos humanos, de las cuales 19.862 personas fueron detenidas en forma arbitraria o ilegal, 18.772 fueron torturadas; 59 ejecutadas extrajudicialmente; 336 desaparecidas y 3.470 exiliadas. El informe señala que prácticamente ningún detenido se salvó de la tortura y casi todos fueron objeto de esta grave violación.