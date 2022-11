Hijo de Fretes admite contacto de Hijazi para interceder con su padre

El contrato de prestación de servicios profesionales de abogado tiene fecha del 30 de setiembre de 2021. En el documento, el hijo del ministro Fretes se obligaba a prestar asesoría a Sharif, “en un solo punto el cual es sobre la situación jurídica del señor Kassem Mohamad Hijazi, para la obtención de una salida jurídica sobre la situación del mismo”.

Una de las cláusulas bastantes llamativas del acuerdo indica que el mismo tendría una validez de apenas 30 días hábiles, aclarando que, “de no haber una solución de manera a satisfacer al mandante, se procederá al reintegro de lo entregado en concepto de honorarios profesionales”.

Fretes supuestamente debía hallar “una salida procesal” para que Kassem, o no sea extraditado, o bien pueda permanecer por más tiempo en el país.

Las declaraciones del hijo del ministro a los medios de comunicación antes que aclarar terminaron oscureciendo su situación. Por ejemplo, mencionó a un abogado de nombre Rafael Fernández, que supuestamente en nombre de este fue que firmó el contrato en cuestión. Mientras que el abogado Fernández, quien reconoció haber sido contactado por Fretes y que efectivamente realizó algunas diligencias a favor de Kassem, dijo desconocer el acuerdo suscripto.

Según el contrato, en ese mismo acto, Sharif Hijazi entregó a Fretes la suma de USD 368.000, más de 2.500 millones de guaraníes, en concepto de honorarios profesionales. Pero, de acuerdo con el vástago del ministro de la Corte, no llegó a percibir dicho monto. Precisó que Sharif desembolsó como “adelanto” USD 60.000, pero que la suma quedó depositada con una persona de confianza de su mandante.

“Lo que me pide Sharif es que yo hable con mi padre para ver si es que él podía ayudarnos, a lo que yo le dije que no; que él no iba a acceder, que él no estaba ni en conocimiento del contrato que yo había firmado”, manifestó Amílcar Fretes a radio Monumental 1080 AM. Su negativa, según dijo, habría molestado a Sharif Hijazi, con quien desde ese entonces no volvió a establecer comunicación. Posteriormente, siempre de acuerdo a su relato, el propio Kassem Hijazi lo contactó “nervioso” para solicitarle la devolución de los USD 60.000, monto que asegura haber devuelto al no poder cumplir con lo pactado. Asegura que cuenta con un recibo de dinero por dicha suma, firmada por Sharif Hijazi.

El 12 de octubre de 2021, un Tribunal de Apelación especializado en crimen organizado confirmó el proceso de extradición del brasileño de origen libanés. Este había sido detenido en agosto de 2021 en Ciudad del Este, en un operativo que estuvo encabezado por el fiscal Marcelo Pecci, asesinado en Colombia en mayo pasado. La detención se dio en el marco de un pedido de extradición de EEUU, donde era requerido por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El 8 de julio pasado, Kassem Hijazi fue entregado a agentes de los Estados Unidos, bajo un fuerte dispositivo de seguridad.



Abogado dice desconocer contrato

El abogado Rafael Fernández, en nombre de quien supuestamente Amílcar Fretes firmó contrato con el hijo de Kassem Mohamad Hijazi, extraditado a EEUU, dijo haberse enterado del contenido de dicho documento por la prensa. Reconoció que el hijo del ministro Antonio Fretes fue el intermediario para que tomara intervención en el caso de Kassem, con quien, según dijo, había suscripto otro acuerdo, muy distinto al que salió a la luz. ”Muchas cosas no hilan”, expresó.