Hijas de Óscar Denis entran al monte a falta de respuestas

La vocera de la familia Denis señaló que no tienen respuestas a más de siete meses del secuestro del ex vicepresidente de la República Óscar Denis por parte del grupo autodenominado Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP).

Beatriz Denis, hija del secuestrado Óscar Denis, en entrevista con periodistas del programa La Lupa, manifestó que “pasaron más de siete meses, no tenemos noticia, no tenemos información, no tenemos resultado, no le tenemos a papá, lastimosamente”, dijo.

Seguidamente señaló que se mantienen en comunicación con los organismos encargados de la búsqueda, pero no hay novedades. “Continuamos con esa fe y esperanza de que papá esté vivo, también le pedimos a él que se aferre a Dios”, reiteró.

Beatriz dijo también que desde la aparición de la nota con los requerimientos a la familia no tienen ninguna comunicación del EPP. “El padre Pablito y otras personas siguen buscando información, entrevistando familiares, amigos, conocidos, pero no hay información que pudieron conseguir”, detalló.

Habló de las incursiones que realizan, “entramos siempre que vamos al campo a controlar los trabajos en el establecimiento. Coordinamos buscar, sobre todo donde se dijo que primeramente entraron, que es el monte Condenado”, dijo.

“Los funcionarios ingresaron a las 05:00 y nosotros esperamos en el borde del monte. A las 13:00 el capataz se comunicó avisando que encontraron tres fosas con olor desagradable”, relató.

Señaló que en ese momento fueron en búsqueda de los funcionarios para ver las fotos que tenían. Decidieron entrar de nuevo al monte caminando alrededor de 45 minutos hasta llegar al lugar. “Encontramos efectivamente las tres fosas, buscamos de dónde venía ese olor. Abrimos las fosas y allí encontramos estas basuras enterradas que siempre nos dijeron que este grupo entierra sus basuras”, recordó Beatriz.