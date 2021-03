Hija del comisario Félix Ferrari celebra recaptura de Samura

Lea más: Senad y Policía de Brasil logran capturar al narcotraficante Samura

"La justicia divina siempre llega. Después de 1 año 6 meses se hizo justicia en tu nombre papá", escribió la joven, tras la publicación de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) sobre su detención en una operación conjunta internacional con la Policía Federal del Brasil.

Embed Y como dije antes “La justicia divina siempre llega” después de 1 año 6 meses se hizo justicia en tu nombre papá ♂️ https://t.co/ETjSfLl4dM — (@katrinferrari_) March 29, 2021

El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, explicó en la tarde de este lunes que recibió información extraoficial por parte de la Policía Federal del Brasil, quienes les aseguran que en un operativo detuvieron a Samura en la zona de Mato Grosso do Sul.

"Mayor información no tengo, porque yo recibí solamente un mensaje en el cual me pusieron en conocimiento de manera rápida, pedí informe ampliatorio, solamente me contaron que se hizo con base en una orden expedida por el Supremo Tribunal Federal, entonces esto me da cuenta que se hizo en base a la orden de captura proveniente del Juzgado Penal de Garantías 4 de la capital de Paraguay", expresó en conversación con C9N.

Explicó que Samura cuenta con tres causas abiertas en nuestro país, dos vinculadas al lavado de dinero proveniente al narcotráfico y por su fuga y rescate registrados en el 2019.

Dijo que en la información que recibió, le comunicaron que Samura podía haber tenido documentación falsa en su poder en el momento de su recaptura.

"Yo no tengo información oficial de que él sea brasilero, según los antecedentes que manejamos él es paraguayo y si tiene alguna documentación brasilera precedente a la paraguaya va a ser un problema, pero si no es así no va a haber ningún tipo de problema para su extradición", añadió.

El fiscal afirmó que "no va a haber impunidad", porque en el caso que se tenga algún problema vinculado a su nacionalidad, que preliminarmente descarta, igual será juzgado en el Brasil.

Por su parte, Francisco Ayala, director de comunicación de la Senad, informó que aún se desconocen más detalles del operativo, en el cual el "factor sorpresa" no permitió la posibilidad de respuesta por parte de esta persona, quien tiene antecedentes de violencia y quien también tendría a su cargo un grupo criminal con personas que trabajan a sus órdenes.

La comitiva de la Policía Federal del Brasil está procediendo a su traslado a un lugar de mayor seguridad y luego se revelarán más datos de su detención.

La fuga de Samura

El 11 de setiembre del 2019, un equipo tipo comando, conformado por unos ocho hombres que estaban vestidos con uniformes de la Senad y con pasamontañas, rescataron a Jorge Samudio, en inmediaciones de la Costanera Norte de Asunción, después de asistir a una audiencia en el Poder Judicial.

El grupo comando había emboscado el móvil penitenciario que se dirigía a la cárcel de Emboscada y tras un tiroteo acabaron con la vida del comisario Félix Ferrari, quien viajaba en una patrullera custodiando el vehículo que trasladaba a Samura.

El hombre está procesado en nuestro país por tráfico de drogas, asociación criminal y tráfico ilegal de armas.

Jorge Teófilo Samudio González fue capturado, en una primera ocasión, por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) el 10 de octubre del 2018 en un inmueble ubicado en Amambay.

Es oriundo de Pedro Juan Caballero, del Departamento de Amambay y es considerado líder de una estructura criminal de tráfico aéreo de drogas y de armas que opera entre los departamentos de Amambay, Canindeyú y Concepción.

Además, Samudio González es referente de la facción Comando Vermelho en Paraguay, un grupo criminal de origen brasileño. El hombre habría liderado la banda hasta el 2011, según informes de la institución antidrogas.