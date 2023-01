Hidrovía: Paraguay espera otra reunión con Argentina

Indicó que como no hay trabajos conjuntos de dragado en la mencionada zona del río Paraná, no se justifica la imposición del pago, pues al tratarse de aguas compartidas, los gastos por los trabajos de dragado también se reparten entre ambos países. “El cobro del peaje no debe realizarse sin contraprestación de servicios. Es por ello que se buscará primero contrastar la información de Argentina sobre trabajos de dragado realizados en la zona”, especificó.

Franco comentó a modo de ejemplo, que en el río Bermejo, en su congruencia con el Pilcomayo, Paraguay está solventando trabajos de dragados, a pesar de ser una zona de aguas compartidas en que ambos países deberían solventar esas obras. “Pero Argentina no está teniendo en cuenta eso y Paraguay no cobra peaje en ese tramo”, señaló.

El viceministro agregó que a finales de mes se sabría, de acuerdo con la facturación que reciban las empresas, si Argentina ya incluyó el cobro de la tasa a las empresas paraguayas.

Además de la reunión con Argentina, Franco indicó que la Cancillería paraguaya impulsará un diálogo con Brasil y Bolivia, países que conforman la Comisión de la hidrovía, y que también se ven afectados por el cobro del peaje.