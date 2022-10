Hernán Piquín emociona con dramático tributo a Freddie

La decena de bailarines relata momentos de la vida de Freddie Mercury desde la pluma de Sergio Marcos, bajo la lograda dirección coreográfica de Laura Cattalini (La Catta), y una coreografía tras otra, con diversas técnicas van desarrollando el emotivo encuentro.

En este show podemos sentir una gran carga dramática en Hernán Piquín, quien demuestra en cada coreografía su capacidad de ponerse en piel de Freddie Mercury. Es su histrionismo, su expresión corporal y gestual la que más impacta y emociona, más allá del virtuosismo de los pasos de baile que demuestra.

Entre los momentos en los cuales más se aprecia la gracia de Piquín están los Pas de Deux junto a Gabriela Alberti, primera bailarina del Teatro Colón donde colocan el toque clásico neoclásico a temas como Love of My Life, Who wants to live forever, y en cada movimiento y expresiones gestuales entre los bailarines, se logra ese romanticismo y dulzura requeridos para contar la historia entre el cantante y su amor de toda la vida, Mary Austin.

las canciones. Para los fanáticos de Freddie Mercury y Queen es un deleite disfrutar auditivamente de las canciones como A Kind Of Magic, Innuendo, Somebody To Love, We Are The Champions, Under Presure, To Much Love Kill You y ver en cada una estéticos y sensuales movimientos con aire contemporáneo, moderno y jazz.

Tanto para los conocedores de la vida de Mercury, como para los que recién descubren su talento, este recorrido coreográfico es un disfrute.

Esta propuesta abarca momentos de la vida del artista desde que ingresa a la escuela de arte en Londres y descubre su pasión por cantar. Recorre momentos que tienen que ver con el amor, desamor, despertar sexual del ícono de la música y sus vínculos más cercanos, hasta llegar al momento de su enfermedad.

Canciones como I Want You Break Free, , Living On My Own, Killer Queen, Bohemian Rapsody, Save Me, Dont Stop Me Now, In My Defense, Another One Bits The Dust, Barcelona y obviamente Show Must Go On son el telón de fondo de las coreografías.

Los pasos de baile resaltan con las luces, impecable sonido, acertados y vistosos vestuarios, en un escenario minimalista donde paneles movibles y otros elementos como sillas y cajas ayudan al impacto visual de las coreografías.



A saber

Espectáculo: El show debe continuar... Show must go on.

Lugar: Teatro Guaraní.

Guion: Basado en el libro de Sergio Marcos.

Dirección coreográfica: Laura Cattalini (La Catta).

Arreglos musicales: Gerardo Gardelín.

En escena: La obra suma más de 10 bailarines.