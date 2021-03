Hermana de joven asesinado en la marcha exige justicia

“A él no lo asaltaron, la Fiscalía nos mostró sus pertenencias, su billetera con su dinero, su celular, sus documentos. No encuentro motivos, él no tenía enemigos, queremos saber el motivo y quién nos arrebató su vida”, manifestó la mujer, en un contacto con radio Monumental 1080 AM.

Alma recordó a su hermano como una persona tranquila, sencilla y noble, por lo que no se explica su crimen. “Él era una persona alegre, carismática, noble y sencilla. Increíble es, mi hermano era un alma noble y alegre, nos arrebataron su sonrisa, nos arrebataron su vida”, expresó.

Insistió en que las autoridades lleguen a aclarar las circunstancias de la muerte de su hermano. “Él en todo momento estaba muy tranquilo y como artista aprovechó el momento para exponer sus trabajos”, mencionó, además de precisar que fue ella la que le pidió a Alejandro y a otro hermano que la acompañen en la manifestación denominada #EstoyParaElMarzo2021, el pasado viernes.

“Tenemos videos, audios y el último mensaje que recibimos de nuestro hermano, fue a las 22:00 y fue un ‘hola, estoy bien‘”, añadió.

IDENTIFICADO. La Fiscalía y la Policía ya cuentan con la identificación de quien sería el presunto homicida de Alejandro Daniel Florentín, quien falleció tras acusar tres puñaladas durante los incidentes de la manifestación ciudadana, al costado de la Catedral Metropolitana de Asunción.

El caso está siendo investigado por la fiscala Esmilda Álvarez, quien adelantó que mediante el análisis de filmaciones de circuito cerrado de la zona donde se registró el ataque mortal, se logró identificar a un joven como presunto autor del crimen.

Explicó que por cuestiones de la investigación no se puede dar a conocer la identidad del sospechoso, pero que la policía se encuentra realizando diligencias para dar con su paradero.