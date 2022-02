“Hemos apostado por todo”

Zapag también mandó un mensaje a la disidencia de su gestión y la de su hermano. “Todos los bla bla no sirvieron para nada, tratando de desprestigiar la gestión nuestra, en las elecciones muy contundentemente (...) Los números cantan, son muy favorables y por eso apostamos hoy más fuerte que nunca a la parte deportiva. Esta asamblea se obtuvo un resultado contundente, aplastante, no tiene otro nombre”, disparó directamente el actual presidente.

Además recalcó: “Hemos apostado todo, no por las elecciones sino por Cerro, queremos hacer algo importante en lo internacional”, haciendo hincapié en las compras de Jean Fernandes, Robert Piris da Motta y el vínculo de Moreno Martins.

Por último, abordó el caso Federico Carrizo, que no seguiría en el club por no vacunarse contra el Covid, a esto el mandamás del Ciclón fue rotundo: “Si no quiere la vacuna y no puede jugar, que no venga, sencillo. Es un jugador importante, no imprescindible”.



25.935.031

dólares es la deuda financiera que presentó el balance de la gestión saliente en el ejercicio 2020/2021.



2.915.000

dólares fue lo que la directiva marcó como dinero a cobrar por venta de tres jugadores del plantel.



“La mitad más uno protegió el club y nos votó; pensamos honrar con el máximo potencial del plantel y la dedicación de la dirigencia”



Juan José Zapag confía en el plantel y cuerpo técnico para este año.