Helicópteros: Comandante de la FAP justifica la adquisición

Juan Pablo Paredes, comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), justificó la compra de los dos helicópteros a través del proceso que lleva adelante la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) y que tiene el financiamiento de Itaipú por USD 4.950.000. El militar aseguró que no existe ningún ocultamiento de informaciones, pues la iniciativa ya lleva casi cuatro años de estructuración, en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de los Servicios Humanitarios del Paraguay.

Añadió que la FAP necesita contar con nuevos medios, por lo que ha buscado alternativas para conseguirlos y, por ende, solicitó el apoyo al Gobierno y las entidades binacionales.

“El presupuesto (de la FAP) no alcanza para la adquisición de aeronaves. En este proceso se tuvo la posibilidad de contar con los recursos, se procedió a una clasificación de los medios necesarios y se han establecido los requisitos técnicos, los parámetros”, detalló en una entrevista brindada a Telefuturo.

Explicó que la participación de la Unops en este proyecto se da porque los recursos de Itaipú deben otorgarse a través de una organización sin fines de lucro (ONG) y la institución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue la seleccionada. Agregó que las especificaciones técnicas de las aeronaves fueron enviadas el 5 de setiembre de 2019, para que puedan preparar el pliego de bases y condiciones.

Apuntó que el proceso licitatorio está a cargo de la Unops y es el organismo el que debe publicar los pormenores del llamado, algo que se hizo el 22 de noviembre del año pasado. Por tal motivo, se presentaron tres oferentes y el 13 de diciembre fue la recepción de ofertas, indicó.

DUDAS EN PROCESO. La Unops informó que el propósito del proyecto es mejorar la capacidad de respuesta a emergencias y servicios humanitarios del Gobierno paraguayo. Se busca que los helicópteros y sus equipamientos (más las instrucciones) ayuden a socorrer en inundaciones, incendios forestales, evacuaciones médicas, entre otros eventos.

El concurso para la compra de las aeronaves consta de tres lotes. Los lotes 1 y 2 son los helicópteros propiamente, mientras que el tercero corresponde al equipamiento adicional.

La firma Rice Aircraft Inc. propuso USD 5.138.680 por todo el paquete, mientras que las compañías Helitáctica y Sahar Group ofertaron USD 4.281.532 y USD 4.034.908, respectivamente. De acuerdo con una denuncia remitida a ÚH, se teme que el proceso sea dirigido para que gane la firma Rice Aircraft, pues en el 2017 había invitado a oficiales de la FAP a visitar sus instalaciones. Además, estaría entregando aeronaves UH-1D, usadas y ya obsoletas sin repuestos, hecho por el que la empresa fue sancionada en Filipinas, señalaron los denunciantes.

Alejandro López, representante de la Unops en Paraguay, explicó que la adjudicación aún no se hizo y las ofertas están en etapa de evaluación. Agregó que no se pidieron específicamente los helicópteros UH-1D, sino que se solicitaron helicópteros UH-1H y series. Uno de los posibles modelos a ofertar puede ser el UH-1D, pero no está limitado a estos, enfatizó.

Por hacer este proyecto, la oficina dependiente de las Naciones Unidas tiene previsto percibir un monto de USD 162.777 de parte de la Itaipú (el 3,29% del financiamiento), en concepto de tasa por los costos indirectos, lo que se traduce en una comisión.

Por su parte, la hidroeléctrica aseguró que hará los controles de calidad a las aeronaves, en caso de darse la adjudicación.