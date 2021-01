HC apoya a Nenecho y Añetete deberá definir su candidato

De esta forma también se notifica que no se cumplirá con el pacto de la cúpula y no habrá candidato de Concordia Colorada en capital, ya que Añetete tiene a varios interesados que no darán tregua y se enfrentarán al actual intendente.

El anuncio lo hizo el diputado Raúl Latorre a través de sus redes sociales, tras una reunión que mantuvieron en la casa de Horacio Cartes.

En la foto publicada se ve a Nenecho abrazado a Cartes, junto a Latorre y el presidente del Partido Colorado, Pedro Alliana.

Rodríguez se postulará por su movimiento, Orden Republicano, ya que una de las reglas que impuso la Operación Cicatriz es la no utilización de las chapas Honor Colorado y Añetete, aunque el consenso no se dé en Asunción.

Cabe señalar que Rodríguez fue electo como concejal en el 2015 y a finales del año 2019 asumió el cargo de intendente con la salida de Mario Ferreiro y un pacto que hizo con los opositores a espaldas de la ANR, con lo cual fue calificado como “traidor” y fue expulsado de Honor Colorado. Tras la segunda reunión con Cartes en menos de un mes y la confirmación de su candidatura, el intendente retorna al movimiento del ex mandatario.

Añetete. Al margen del respaldo de Honor Colorado a Rodríguez, los otros precandidatos a intendente están tratando de llegar a un acuerdo para ver quién será el que enfrente al jefe comunal capitalino.

En las reuniones se debate la metodología para elección del candidato de consenso.

Se habla de encuestas cualitativas o cuantitativas, urnas delivery, análisis de alianzas y compromisos para el 2023. Cabe señalar que en este proceso de negociación se encuentran los precandidatos Juan Manuel Brunetti, Martín Arévalo, Julio Ullón y Hugo Ramírez.

Así también los equipos políticos de Daniel Centurión y Arnaldo Samaniego negocian lugares en la lista de candidatos a concejales. Con las encuestas cualitativas se medirán los niveles de rechazo y de buena imagen, capacidad de crecimiento, entre otros.

Julio Ullón indicó que en el transcurso de la semana se definirá el método de elección, pero no se descarta que cada uno se candidate por su cuenta.