Hay tres en la agenda del “12”

El 12 de Octubre de Itauguá no pierde tiempo y ya se encuentra poniéndose a punto de cara a los trabajos de pretemporada que iniciará este jueves en el Complejo Maracaná. Además, la directiva ya tendría tres nombres para reforzar el plantel en el 2020.

Uno de ellos es el volante central Rodrigo Burgos, quien últimamente estuvo por el Brown de Adrogué, Argentina, donde en este último semestre disputó 13 compromisos. Otro es el atacante argentino Guido Di Vanni, del Unión Comercio de Perú, donde llegó a mediados de este 2019 y marcó 1 gol en 11 partidos. El tercero es el volante argentino Gonzalo Menéndez, quien se encontraba en Nueva Chicago, donde no tuvo mucha continuidad en los últimos 6 meses. Solamente disputó 2 encuentros.

Los tres jugadores se encuentran en la agenda de la directiva, que está bastante interesada en contar con ellos para su vuelta a Primera. No obstante, aún no hubo ningún tipo de acercamiento ni avance en la negociación. Asimismo, ya se encuentran barajando varias alternativas por si no se llega a un acuerdo con los tres jugadores.