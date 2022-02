Hay talento paraguayo en el básquet brasileño

María Belén fue la pionera, la primera en llegar a los 13 años desde Caaguazú, donde ya había descollado. Al principio jugó en Toledo, a unos 150 kilómetros de Foz. “Luego querían que venga a vivir y por cuestiones familiares no estaba consiguiendo. Entonces me fui a jugar a Libertad, viví en Asunción”, cuenta la armadora, elegida la mejor en su puesto.

Cuando cumplió los 18, la llamaron del Abasfi. “Me pidieron que fuera a vivir, me pusieron vivienda, comida. Entonces podía desenvolverme más. Me decidí a venir porque veía que en Asunción no iba a evolucionar. Deportivamente iba a tener mejor rendimiento, y también iba a crecer como persona”, resume.

Hoy ella forma parte del equipo principal del Abasfi, pero cuando llegó hace unos años ya había demostrado su talento en juveniles consagrándose en el Brasilero escolar del 2019, cortando una racha de una década de triunfos de São Palo.

“Ella habló por mí, les mostró videos de cómo juego”, cuenta por su parte Vania, quien llegó también con 13 años al Abasfi, recomendada por María Belén. Comenzó en Sol de América a los 6 años. A los 10 jugó en Libertad y estuvo a punto de fichar por el club asunceno, pero la pandemia cortó las competencias. Fue entonces que recibió la propuesta desde Foz: estudiar allá y jugar el deporte que ama. Llegó en noviembre del 2020.

“Este año voy a jugar Sub 15 y Sub 16, no estoy segura de si voy a jugar una categoría más”, cuenta a propósito de lo que le espera esta temporada. Su meta es llegar a ser una jugadora profesional. A pesar de su buen juego, la también armadora no recibió hasta ahora la invitación para integrar la selección paraguaya de su categoría. Como María Belén, fue la mejor considerada en su puesto.

Tanto María Belén como Vania brindan a Foz el talento que tienen, lo que la ciudad les devuelve con becas, con torneos de gran nivel, con estructura y reconocimiento.



María Belén Pereira y Vania Godoy se destacan en el Abasfi de Foz de Yguazú.



El nivel en Brasil

Ambas jugadoras resaltan la diferencia en el nivel de formación y la estructura del básquet brasileño con respecto al de Paraguay. “Noto la diferencia en la marca y la rapidez en el juego. La intensidad y la altura de las chicas es mayor”, dice Vania. María Belén asegura, por su parte, que “queriendo o no estaríamos llevando todo lo aprendido para Paraguay”.



5

jugadoras paraguayas juegan en Foz. Tres de ellas no viven allí: Luz y Luz Gabriela Cabral y Tamara Maidana.