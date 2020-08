Hay que tener resto para aguantar el intenso calendario

Dr. José Montero. El delegado de Olimpia planteó la propuesta uno, de once fechas corridas sin liguilla, que tuvo solo dos votos, el de su club y el de Libertad.

Si todo marcha dentro lo establecido la pelota se moverá en mayor cantidad de escenarios por el Clausura, Libertadores, Sudamericana y las Eliminatorias.

Así las cosas con un protocolo sanitario que se debe cumplir con rigurosidad bajo el mando de la Conmebol en copas y la FIFA para las clasificatorias a Qatar. En un poco más de un mes, el martes 15 de setiembre Olimpia irá a Brasil para enfrentar a Santos, que anunció la contratación de Alexi Stival Cuca que retorna al club en sustitución de Jesualdo Ferreira. La crisis económica en Brasil golpeó duro al rival de Olimpia y debió recortar sueldos, salarios y despedir incluso al experimentando DT portugués que representaba un alto costo para el club paulista. En cuanto a su torneo doméstico, enfrentará hoy a Bragantino por el Brasileirão. Consigamos estos detalles para ir conociendo más al rival del Decano, que irá en vuelo chárter a tierras brasileñas. La logística copera se conocerá más a fondo en las próximas semanas, como por ejemplo saber si el vuelo se realizará en el día del partido. El máximo organismo sudamericano otorga un auxilio financiero que va de 30.000 a 70.000 dólares según la distancia para los traslados aéreos, pudiendo los clubes elegir a la compañía que consideren más propicia. Para el jueves 17 de setiembre, Libertad podría enfrentar a Boca en la Olla, según lo dijo Ramón Díaz, quedando a la expectativa su escenario en Tuyucuá. El Gumarelo pelea el campeonato Apertura bajo fuerte presión para el técnico y plantel. Se aguarda mejor rendimiento por la inversión realizada y el objetivo trazado por la dirigencia albinegra. Guaraní también esa misma fecha espera por Tigre de Argentina, que ya cuenta con el aval del Ministerio de Salud de este país y la AFA para comenzar los entrenamientos. Actualmente en la Primera Nacional (segunda división) y la autorización sanitaria es para todos los equipos de la categoría principal. El equipo de Gorosito mañana reiniciará las prácticas en la localidad de Pilar, distante a 54 km de Buenos Aires, donde la pandemia causa mayor efecto, alcanzándose números muy altos que se acercaron a récords de casos. En este país, la presión para que retorne el fútbol es tremenda, a lo que se agregan copas y Eliminatorias, contraproponiéndose a lo que ocurría meses atrás donde con menos víctimas que lamentar habían evitado las prácticas. En cuanto a la vuelta del fútbol oficial quedaría para el último fin de semana de setiembre y en el calendario de la Libertadores figura por ejemplo, el 29 de ese mes Boca recibiendo a Libertad y Tigre haciendo lo propio con Guaraní, siendo ya los partidos revancha. Es evidente que la situación es absolutamente anormal para poder encarar con suficiencia las altas competencias. Ejemplo, Libertad y Guaraní tendrán 10 partidos oficiales en su torneo antes que se reinicie la fase de grupos cuando enfrenten al cuadro de la Bombonera y a Tigre. ¡Notable diferencia!Casos excepcionales Ante la reanudación de las copas, el Consejo de la Conmebol autorizó la modificación de los reglamentos, permitiendo por esta única edición a los jugadores representar a más de dos clubes en la Libertadores o Sudamericana. Así mismo, un futbolista -dice el comunicado- que cambió de club, podrá volver a su entidad original en la misma edición del torneo, algo que no estaba contemplado. Esto puede registrarse en cualquier fase en que estén permitidas las sustituciones en la lista de buena fe. Con el mismo espíritu la Conmebol aprobó la regla de cinco cambios por partido, a esto se suman las ternas arbitrales que podrán ser de diferentes nacionalidades y para casos de extrema necesidad se autorizó la posibilidad que los árbitros sean del país local, así hizo saber el informe brindado desde la sede de la Conmebol. Las clasificatorias De momento se mantienen las fechas de las Eliminatorias previstas entre el 5 y 13 para octubre, y del 9 al 17 de noviembre. En nuestro medio se dispuso que los clubes no podrán recurrir a la postergación de sus partidos aún teniendo tres o más jugadores al servicio de la Selección. Ya por entonces habrá terminado el Apertura y se estará a días del comienzo del Clausura que arrancará el 16 de octubre finalizando el 30 de diciembre. Por amplia mayoría de los clubes de la APF, se determinó un sistema con liguilla que arrojará ocho clasificados de los doce, que lidiando el playoff en cuartos, semifinales y final y a un solo encuentro en cancha neutral. En caso de igualdad se definirá desde el punto penal. El calendario en el mes de noviembre no será tan cargado, tratando de alivianar a los equipos paraguayos que continúen en carrera en las copas, incluso un detalle, para el 27 de diciembre se tienen previsto las semifinales del Clausura. A la espera El viernes pasado se reunieron autoridades de la APF, técnicos y referentes de la Intermedia con el objetivo de reencauzar las posibilidades de que se pueda disputar esta categoría. Se habló con absoluta sinceridad poniendo mucha atención al censo social y al protocolo sanitario al que se debe regir. Más allá de lo que podría ser el sistema del campeonato, Carlos Jara Saguier, entrenador de Atyrá, presentó nuevos formatos, se tendría una decisión mucho más concreta cuando vuelvan a reunirse los primeros días de setiembre Robert Harrison y Julio Mazzoleni, acompañados de sus principales colaboradores.