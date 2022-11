Hay mayoría de fiscales en carrera por dirigir el Ministerio Público

Ministra. Una de las postulantes a FGE es la ex ministra asesora del Ejecutivo Cecilia Pérez.

La lista se cerró el lunes 14 a la medianoche, con un total de 53 postulantes que se presentaron con sus documentos a la sede del Consejo de la Magistratura (CM). De esta lista, un total de 17 son funcionarios del Ministerio Público: 8 son fiscales adjuntos, 8 agentes fiscales y un asistente fiscal.

Fiscales. Los fiscales adjuntos que se presentaron son: Federico Espinoza Espínola, Patricia Rivarola Pérez, Matilde Moreno, Augusto Salas Coronel, Édgar Moreno, César González Velázquez, Roberto Zacarías Recalde y Alba Rocío Cantero.

Los agentes fiscales que se inscribieron son: Rodrigo Estigarribia, Manuel Doldán Breuer, Luis Piñánez García, Joel Cazal Cristaldo, María Estefanía González, Pedro Claver Aguilar, Hernán Galeano y Claudia Jeorgina Torres. También se presentó el asistente fiscal Juan Pablo Rolón Ruiz Díaz.

Abogados. Con un total de 20 anotados, el mayor grupo de inscriptos en el concurso para fiscal general es el de los abogados independientes, aunque a algunos se los identifica con ciertos sectores, como el caso del abogado Ricardo Preda, que fue representante legal del ex presidente y líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes.

Otros abogados que no pertenecen a ninguna institución que se postulan son Julio César Godoy, Won Suk Choi, Blas Daniel Bernal Brítez, Roberto Ríos, Gustavo Cáceres, Domingo Álvarez, Édgar Sosa, Luis Samaniego Correa, Pablo Contrera Fernández, Roberto Medina Giménez, Saúl González Ayala, Julio Manuel Vanconsellos Céspedes, Jorge A. Dos Santos, Ronald González Ferreira, Santiago Javier Brizuela, Olga Estela González y Carolina Ferreira.

Magistrados. Un total de 8 jueces se presentaron al concurso para fiscal general: Alfredo Barrios Jara, juez en lo Civil y Comercial de la Capital; Guillermo Ortega Brítez, juez de Primera Instancia; Germán Torres Mendoza, juez miembro del Tribunal de Apelación Penal Adolescente; Dina Marchuk Santacruz, jueza Penal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado de la Capital; Emiliano Rolón Fernández, miembro del Tribunal de Apelación de la Capital; Gustavo Santander, miembro del Tribunal de Apelación en lo Penal de la Capital, Primera Sala; y Blanca Graciela Báez Brítez, jueza Penal de Garantías de Caacupé.

Ministros y otros. Los candidatos del Poder Ejecutivo, quien debe elegir de la terna y luego pedir su acuerdo al Senado, son: Cecilia Pérez, ex ministra asesora de Seguridad; René Milciades Fernández, ministro de la Seprelad; Teresa de Jesús Rojas, ministra de la Senabico; Carlos Arregui, miembro del Directorio del BNF y ex ministro de la Seprelad; y Mónica Seifart, ex representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura.

También es candidato a titular del Ministerio Público el ex juez electoral Jorge Rolón Luna, experto en Seguridad Ciudadana y DDHH, y María Victoria Rivas de Adlan, directora del Centro de Estudios Judiciales (CEJ). Por último, la única defensora pública que se presentó es Luz Marina Caballero Villasanti.

Hoy se debe definir la lista de candidatos que rinden el examen este jueves y el viernes próximo se inician las audiencias públicas.

