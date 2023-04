Hay dictamen en mayoría a favor del acuerdo para el plan maestro del río

Ante esta situación, la iniciativa podría ser estudiada hoy, si bien no figura en el orden del día de la Cámara Alta. Ocurre que con los pareceres de la Comisión de Hacienda queda subsanado el reglamento interno del Senado, que en su artículo 121 determina que ningún proyecto que “requiera dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto podrá ser tratado sobre tablas sin contar con el dictamen respectivo”.

El senador Miguel Fulgencio Rodríguez, titular de la comisión, señaló que fueron dos los legisladores que no aprobaron la propuesta, de los trece que integran el comité, aunque no detalló cuántos votos fueron a favor. “Hay dictamen en mayoría por la aprobación, y por el rechazo con el voto mío y del senador (Fernando) Silva Facetti, quien cuestiona la adjudicación directa de este proyecto de 20 millones de dólares más o menos, ya que los fondos que se van a utilizar son provenientes de Fuente 10”, declaró el parlamentario.

Añadió que su voto en contra de la iniciativa también fue porque “este proyecto afecta a varias comunidades indígenas a lo largo del río Paraguay”. Añadió que el presidente Mario Abdo Benítez había estipulado que primero se debía realizar una consulta previa e informada para atender las cuestiones que atañen a los pueblos originarios, lo cual no está contemplado en el acuerdo con EEUU.

Más. El senador Hugo Richer, presidente de la Comisión de Legislación, había informado que no dictaminaron sobre el proyecto porque no tenían todos los datos. “Necesitamos evidentemente mayor información sobre esto”, declaró. En este sentido, el lunes pasado, tras reunión de la comisión, varios legisladores señalaron que no están a favor de la propuesta porque propone una adjudicación directa, eludiendo el marco de contrataciones públicas del país.

Por su parte, el senador Stephan Rasmussen se había mostrado a favor, declarando que la iniciativa se viene postergando hace ocho años, considerando que el Gobierno anterior ya había firmado un documento similar, pero que no fue tratado por el Congreso.



20

millones de dólares es lo que costará inicialmente el proyecto, aunque puede llegar hasta los USD 24 millones.



542

kilómetros es el tramo que será considerado para la elaboración de un plan maestro de la hidrovía.