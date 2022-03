Hasta el momento ningún referente de ANR pidió la expulsión de Ozorio

Algunos ejemplos de colorados que siguen perteneciendo a la ANR son el concejal Tomás Romero Pereira, Óscar Sanabria, el ex concejal departamental de Amambay; José María Bogado y el ex candidato a concejal de Tava’í, Adan Carlile Sánchez.

La excepción son Cynthia Tarragó, Carlos “Chicharõ” Sánchez (+), su hermano Denilson Sánchez y Vilmar “Neneco” Acosta, quienes fueron borrados de las filas de la ANR.

Los convencionales cartistas acudieron muy enojados el jueves pasado hasta la sede partidaria para cuestionar a los diputados que acordaron con la oposición la conformación de la mesa directiva, donde el liberal Carlos María López se quedó con la presidencia. Estos pidieron al Tribunal de Conducta, la revisión de los legisladores oficialistas para una sanción y en ningún momento solicitaron expulsión para el recientemente detenido Ozorio.

Este inició su carrera como político con un movimiento local Tenonderã, del cual emergieron los ex concejales municipales en el 2015, como Víctor Hugo Menacho (+) y César Ojeda, quien luego fue intendente cuando Óscar Rodríguez estaba en campaña por su reelección.

Vinculado al cartismo y siendo titular de la Cooperativa San Cristóbal, Ozorio, fue electo como diputado suplente y tras la renuncia de Dany Durand, quien fue designado como ministro de la Vivienda, el ex diputado pasa a ocupar un curul en la Cámara Baja. Su hijo también es concejal de Asunción y es oficialista.

El Partido Colorado y la Cámara de Diputados siguen albergando a Ulises Quintana. El mismo estaba detenido por supuestos vínculos con el narcotráfico, logró salir y se reunió con Horacio Cartes. Días después consiguió una medida judicial que le permitió salir de Asunción para ir a Ciudad del Este. Con la bendición de Horacio Cartes, Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez fue candidato de Concordia Colorada para la intendencia. Los demás precandidatos vieron esto como una imposición y siguieron con su campaña. Quintana pasó las internas, pero perdió contra el opositor Miguel Prieto.

Narcoconcejales. Recientemente, fue detenido llevando una carga de marihuana, el concejal de Honor Colorado, Óscar Sanabria Cabral. Si bien, fue electo a través del movimiento Concordia Colorada, el concejal tenía más afinidad con Honor Colorado y respondía al liderazgo local del diputado Hernán David Rivas.

La Senad interceptó a Sanabria Cabral cuando trasladaba entre 4.000 y 5.000 kilos de marihuana. El mismo quedó detenido en un operativo de la Senad. El ex concejal de Amambay José María Bogado, vinculado con un cargamento de 250 kilos de cocaína hallado cerca de Pedro Juan Caballero, es cuñado del ex diputado Marcial Lezcano. Además, su hermano, el ex suboficial primero de Policía Águedo Ronaldo Lezcano, traficaba cocaína y una de sus cargas cayó en 2014

También, Adan Carlile Sánchez, ex candidato a concejal de Tava'í, del Departamento de Caazapá, ANR, fue detenido con Estanislao Martínez, con una carga de 559 kilos de marihuana, en la ciudad de San Ignacio, Departamento de Misiones. El ex candidato, era del movimiento Esperanza Republicana, el cual fue fundado por el senador Enrique Riera.

El legislador pasó a filas del movimiento Honor Colorado, nuevamente tras su fracaso en elecciones.

Cuatro fueron expulsados

Apenas cuatro son los expulsados por sus vínculos con el narcotráfico.

La presión mediática fue lo que movió al Partido Colorado para expulsar de sus filas al ex intendente de Ypejhú Vilmar Neneco Acosta, quien es señalado como el autor moral del asesinato del periodista Pablo Medina. Acosta contaba un vínculo con la diputada cartista Cristina Villalba, a quien el ex intendente recurrió supuestamente a pedir protección tras el asesinato.

Carlos Chicharõ Sánchez (fallecido) también fue expulsado del Partido Colorado gracias a la presión ciudadana y de los medios. El Tribunal esperó una imputación para determinar su expulsión. El mismo era diputado suplente de Amambay y fue detenido luego de ingresar a Mburuvicha Róga. Pretendía ser candidato a la intendencia de Capitán Bado. Terminó siendo baleado en su propia casa por sicarios.

Junto a él, fue apartado también del padrón su hermano Ardonio Sánchez.

La última persona en ser expulsada del padrón por narcotráfico, fue la ex diputada Cynthia Tarragó.

La mujer fue detenida en Estados Unidos en un operativo del FBI.

Su ex colega, Ramón Romero Roa (+), solicitó la expulsión, que fue concretada rápidamente, tras la presión de los EEUU.