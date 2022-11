Hasta tener claridad, no se firmará pacto del metano

En el marco de la 27ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 (COP27), el ministro de Agricultura y Ganadería, Santiago Bertoni, se mostró escéptico respecto a las acciones que se deben encarar para reducir las emisiones de metano y aseguró que Paraguay no firmará ningún acuerdo que afecte a la ganadería. Es el único país del Mercosur que hasta el momento rechaza la adhesión.

Desde Egipto, donde se desarrolla la COP27, Bertoni insistió en “la posición firme de no suscribir ningún acuerdo ambiental que ponga en riesgo el sistema productivo”. En la misma línea que la Unión de Gremios de la Producción habló de las dudas que existen en torno a la propuesta de reducir en un 30% el sector ganadero. “Hasta que no tengamos esa claridad suficiente no vamos a avanzar sobre los acuerdos. Una de las alternativas podría ser la reducción del hato ganadero”, manifestó en comunicación con Radio Monumental 1080 AM.