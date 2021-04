Â¡Hasta pronto, querido amigo!

Los tiempos de Dios son perfectos, aún así no es fácil despedirme de este amigo. Me duele el alma saber que no disfrutaré más de nuestras conversaciones, abrazos y risas. Hoy me toca decir hasta pronto a un mentor de cientos de empresarios, a un ser único que se caracterizaba por motivarnos a ser mejores, a alguien lleno de entusiasmo, de solidaridad hacia el prójimo, y un voraz aprendiz que no se cansaba de compartirnos conocimientos y descubrimientos.