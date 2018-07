Hasta mamás suplieron a docentes por capacitación en vuelta a clases

En la sala de clases, la profesora no está porque participa en las capacitaciones ofrecidas por el MEC para esta semana.

En su reemplazo, ocupa su lugar de manera momentánea Fátima Torres, mamá de uno de los alumnos y tesorera de la Asociación de Cooperadora Escolar (ACE).

“Yo me ofrecí como reemplazante en el grado, ya que la profe tiene que capacitarse. Ningún padre se quejó y me va bien con los contenidos hasta la fecha”, cuenta la madre, durante una pausa entre las lecciones.

Asegura que está acostumbrada a las tareas porque tiene tres hijos en la institución.

Otras alternativas. El vicedirector de este local, Juan Duarte, también volvió a las aulas por los cursos de actualización de los docentes del segundo ciclo de la Escolar Básica. Las clases se imparten en forma de plurigrados debido al ausentismo.

Del cuarto grado, asistieron 2 de 24 chicos matriculados. En el quinto, están presentes 7 de 15 niños.

“Creemos que hay dos motivos para las ausencias. El frío y la desinformación por la supuesta extensión de las vacaciones debido a las capacitaciones”, asegura Duarte.

A su criterio, las clases debieron suspenderse, ya que los padres optan siempre por no enviar a sus pequeños si el docente no asiste.

La directora de la Escuela Juan Manuel Frutos, Eliodora Cáceres, comenta que se ciñeron a una resolución previa del Ministerio publicada antes de la Circular Nº 2, que establecía la obligatoriedad de la vuelta de vacaciones desde la víspera. “En esta resolución anterior cabía la posibilidad de prolongar el receso de temporada y que los alumnos desarrollen trabajos en sus casas”, indica. Por ello, todo el tercer ciclo sigue de vacaciones.

Mientras, en la Escuela General Eduvigis Díaz, el equipo técnico se encarga de impartir clases en lugar de los siete profesores ausentes.

“Algunos padres llamaron para saber si había o no clases, pero el ausentismo es normal de un 10% en días de frío”, comentó la directora Eva Ruiz Díaz. El equipo técnico está conformado por vicedirectores, coordinadores y profesores guías con años de experiencia en las aulas.

En ninguna escuela de capital contaron con la presencia de estudiantes de Institutos de Formación Docente (IFD).

Dispares. Posiciones encontradas se dan entre los docentes con respecto al retorno y los cursos de actualización. “Para mí, la verdad que hubiera sido mejor no traer a los chicos porque los padres no quieren traerlos si no está el profesor”, aseguró el vicedirector de Federico Chaves, Juan Duarte.

Para la directora del Presidente Franco, Mirian Fleitas, es mejor que los jóvenes vuelvan, pese a que en lugar de clases tendrán charlas de todo tipo durante la semana.

El titular del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), Miguel Marecos, critica la supuesta improvisación del Ministerio, al no prever reemplazos para los profesores. “Es un caos”, añade.