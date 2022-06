Hasta el 27 aguardarán a Euclides y Esperanza Martínez

Según la resolución del máximo organismo electoral, los partidos y movimientos políticos reconocidos que acuerden concertaciones para las elecciones nacionales y departamentales, solicitarán al Tribunal Electoral competente el reconocimiento respectivo hasta las 19:00, del lunes 27 de junio de 2022, conforme al artículo 4 de la Ley Nº 3212/07.

“La situación real del Frente Guasu es que ellos nunca salieron de la Concertación. Quieren arreglar primeramente un proceso interno suyo, de debate de candidatos, y que luego volverían”, sostuvo Ferreiro.

Desde el FG informaron que hoy en mesa de presidentes de dicha agrupación se discutirá el tema de la Concertación.

“Hablé con Euclides Acevedo y me dijo que mientras no tenga reconocimiento de su partido, no quería acercarse aún. Hay posibilidades. Las bases de todos los grupos exigen no dividir más a la oposición”, agregó Ferreiro.

Euclides estuvo de gira este fin de semana por San Pedro exponiendo su candidatura a la presidencia de la República, en compañía llamativamente de Sixto Pereira, senador por el Frente Guasu.

Paraguayo Cubas es otro que también estuvo ausente ayer durante la firma del acuerdo, pero Cubas informó que se encuentra en Buenos Aires y que envió a un representante de su partido para la firma del acuerdo correspondiente.