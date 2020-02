Harrison: “Vamos a pelear por el cuarto o quinto puesto”

“Las selecciones de Argentina Brasil y Colombia están por encima nuestro. Nosotros vamos a pelear el cuarto o quinto puesto con Uruguay, Venezuela que ha crecido mucho, Chile y Perú”, enfatizó Harrison.

El elenco nacional arrancará la travesía rumbo a Qatar 2022 enfrentando a Perú de local (jueves 26) y luego visitará a Venezuela (martes 31).

Con relación a un posible regreso de Roque Santa Cruz a la Albirroja (se retiró en noviembre 2016), el titular de APF remarcó: “Roque es el símbolo del fútbol paraguayo. Está en un nivel superlativo. Estuvimos hablando y tiene ganas, ojalá que esas ganas continúen porque él siempre va a tener un lugar en la Selección”.

Refiriendo al fracaso de la Sub 23 (quedó eliminada en fase de grupos de la lucha por un cupo a los JJOO de Tokio 2020), el presidente de APF sumó: “Hay detalles que pasan como que el central tuvo varicela y Sergio Díaz estuvo con dengue previo al viaje. Pero independientemente a eso no nos preparamos para quedar fuera de la fase final, en los amistosos mostramos buen nivel, pero lastimosamente el esfuerzo no nos alcanzó”.

EL CLÁSICO. Con respecto al próximo juego entre Olimpia y Cerro Porteño, Harrison aclaró: “Si existe acuerdo entre los dos clubes, lo podrán realizar en sus canchas, pero con público visitante, sin público visitante es algo a lo que no queremos llegar”.

El viernes 7 se reúne al Divisional para programar el clásico y la sexta fecha (22 y 23 de febrero). Olimpia es local y hasta el momento solo se puede jugar en el Defensores o en CDE.