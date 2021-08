Harrison: “Hicimos una protesta a FIFA por Miguel”

El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, en charla con Monumental 1080 AM, refirió acerca del problema con la liberación de Miguel Almirón para los juegos de Eliminatorias.

“Hicimos la protesta a FIFA por Miguel, porque se ordenó y no se está cumpliendo lo que rige el reglamento, no le dieron permiso verbalmente y no podremos contar con él para este combo y estamos trabajando para la defensa en FIFA”, expuso el dirigente, confirmando el litigio contra el Newcastle de Inglaterra, donde juega Almirón.

Harrison además apuntó acerca del deseo del futbolista: “Miguel tiene todas las ganas de venir, pero tiene un conflicto con su club, FIFA remitió la orden para que se liberen a los jugadores pero los clubes no están cumpliendo”.

Con respecto a la triple fecha y las chances de sumar para conseguir el pase a la Copa del Mundo, el directivo reflexionó: “Estamos muy esperanzados y tenemos el deseo de hacer un buen combo, los tres son rivales complicados, pero esperamos sumar la mayor cantidad de puntos posibles siempre con el objetivo claro que es volver a conseguir una clasificación a la Copa del Mundo”.