Hallazgo de municiones puede ser “una señal”, dice la familia Denis

Afirmó que el hallazgo les genera esperanza, ya que les hace pensar que pueden ser señales. “No sé qué pensar sobre esto, ojalá nos lleve a algo, ojalá que nos estén queriendo decir algo, pero no sabemos, no hay una confirmación tampoco de a quiénes pertenecerían estas armas, no sé a qué nos puede llevar”, manifestó la vocera de la familia de la víctima.

El martes, la Policía dio a conocer el hallazgo del cartucho en las tierras del ex vicepresidente de la República, que fue llevado por integrantes de bandas criminales el 9 de setiembre de 2020 y hasta el momento sigue cautivo.

Se trata de un cargador y cartuchos de arma larga. Según las primeras pesquisas, serían de calibre 7.62.

Tanto los familiares como los investigadores no descartan que lo hallado pertenezca a miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) o a los policías que operan en el sitio.

INCURSIONES. Las hijas de Óscar Denis, junto a otros parientes y allegados, realizaron varias incursiones por su cuenta en la zona. En una de las búsquedas hallaron un supuesto campamento del grupo criminal que opera en el Norte del país.

Beatriz sostuvo que este tipo de acciones se seguirán dando, hasta encontrar a su padre. “Vamos a seguir insistiendo a las autoridades para que nos den resultados y de nuestra parte seguiremos buscando, a ver si encontramos algo más, porque en un tiempo corto van apareciendo cosas”, agregó Beatriz Denis.

CELULAR. El pasado 5 de octubre también revelaron el hallazgo de un teléfono celular que pertenecería a Óscar.

El aparato fue encontrado en una zona de fácil acceso, por Adelio Mendoza, el hombre que trabaja para la familia y que había sido llevado junto con su patrón por los criminales y luego liberado por los captores.

El aparato se encontraba muy deteriorado, pero será sometido a pericia en busca de alguna información útil.

El viernes 14 de octubre, las hijas del también ganadero fueron recibidas por Rachel Kutzley, encargada de Asuntos Políticos, de la Embajada de EUA, y Alexander Rosemberg, oficial de Derechos Humanos, para ponerles al tanto del calvario que sufre la familia. J.R.