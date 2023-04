Hallan 750 kits de víveres en predio de un presidente de seccional

El procedimiento estuvo a cargo del fiscal Édgar Ortíz, de la Unidad Penal 2, de San Ignacio, quien estuvo acompañado de personal policial, a cargo de la oficial inspectora Diana Valenzuela, jefe de la dependencia policial.

Según el informe policial, la comitiva estuvo acompañada por el diputado por Misiones, Hugo Capurro, quienes fueron hasta la propiedad, en donde fueron recibidos por el propietario del lugar, Raúl Jesús "Pochito" Maidana, presidente de la Seccional Colorada 233, primo del diputado colorado Derlis Maidana.

Maidana de forma voluntaria permitió el ingreso de los presentes y al verificar el lugar se encontraron en un depósito aproximadamente 750 kits de víveres. Luego, el presidente de la seccional exhibió una boleta legal a nombre de la Asociación Nacional Republicana (ANR), por valor de G. 150 millones.

"Se quemaron todas las evidencias", dice diputado

Según la denuncia presentada en la mañana de este miércoles en la Fiscalía de San Ignacio, el domingo pasado en la propiedad ingresaron vehículos y bajaron cargas de víveres, informó Vanessa Rodríguez periodista de Última Hora.

El diputado Hugo Capurro Flores, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de San Juan Bautista, Departamento de Misiones, manifestó que los vecinos de la compañía Trinidad de Santa María, denunciaron que en la propiedad de Raúl Jesús Maidana, habían víveres que eran supuestamente de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

El legislador mencionó que el fiscal Édgar Ortíz se constituyó al lugar este miércoles y encontró alrededor de 1.000 kits de víveres en bolsas de basuras y esparcidos por el suelo. Inclusive aseguró que "se pudo ver a algunas personas corriendo con las mercaderías por la espalda".

"Según el informe, estaba el intendente de Santa María (Ramón Sanabria), presumiblemente, según lo que dijeron. Se encontró una quemazón inmensa donde se quemaron todas las evidencias", expresó.

Dijo que a las 15:00 aparecieron facturas por valor de G. 250 millones con fecha de este miércoles de Líder Verón, funcionario de la EBY y candidato a concejal departamental.

El legislador explicó que la Fiscalía investigará la boleta atrasada, con fecha de este miércoles y se realizará cruzamiento en el Ministerio de Hacienda. Mencionó que estuvo en el sitio hasta las 16:00 y luego se retiró debido a que llegaron al lugar campesinos que reclamaban sus víveres e iba a haber "problemas".

"Los liberales están buscando embarrar la cancha", dice presidente de la seccional

Por su parte, Raúl Jesús Maidana, presidente de la seccional colorada, manifestó que los víveres fueron comprados con el aporte del Partido Colorado, por valor de G. 150 millones. Aseguró que cuenta con facturas, que incluso mostraron a la Fiscalía.

Dijo que el fiscal revisó todo y tras no encontrar nada se retiró del lugar, sin ningún problema. Informó que los víveres llegaron el domingo pasado y ese mismo día recibieron la factura. Mencionó que los víveres compraron de un comercial denominado Cerro Poty, de Santa María.

"Los liberales están a toda costa queriendo embarrar la cancha. Nosotros estamos trabajando para el 30 de abril donde vamos sacar una gran diferencia acá en Santa María y ellos eso lo que no quieren. Están buscando embarrar la cancha y por eso hicieron este atropello en mi establecimiento", agregó.

Comentó que ya estaban repartiendo los víveres en las distintas compañías y que el fiscal revisó todo. Dijo que coincidía la factura con lo que había en el depósito y que no había ningún producto de contrabando, entonces, se retiraron.

El kit de víveres contiene 33 kilos, con tres litros de aceite, tres kilos de azúcar, fideo, yerba, harina, sal y arroz, que están siendo repartidos a los correligionarios.

El presidente de la seccional dijo que querían repartir las mercaderías, sin embargo, no van a repartir más porque "hay un grupo de dirigentes vándalos" que están en el portón y no les dejan sacar. Aseguró que ya no repartirán y que después de las votaciones entregarán a la gente más carenciadas.

Fiscalía procesará todas las informaciones para tomar medidas

Por su parte, el fiscal Édgar Ortíz manifestó que tras la denuncia recibida realizó una constitución porque había un grupo de gente manifestándose y quiso evitar esa confrontación.

"Yo me constituí porque ya escuchamos que había un grupo de personas ahí que se iban a enfrentar, entonces la idea era conversar con ellos y explicarles la denuncia. Los propietarios dijeron que no se trata de vehículos del Estado, quedamos en que tienen que acercarle a la Fiscalía toda la información, documentaciones y videos", expresó.

Comentó que según la denuncia, llegó al lugar mercaderías con vehículo de la EBY y que estaban destinados para la entrega a la población.

"La cuestión toma un poco resalto por los días previos a las elecciones que se tienen. (Los propietarios del lugar) presentaron algunas documentaciones, la investigación se inicia y se recaba los datos, vamos a ir desglosando todas las informaciones que nos proporcionan la gente", agregó.

Al ser consultado que encontraron, respondió que "no quiere entrar en tanto detalles" y que procesará todas las informaciones, en base a eso se tomarán medidas.