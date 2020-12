Hacienda verifica lista para tercer pago del PytyvÃµ 2.0

El Ministerio de Hacienda trabaja en un filtro de la lista de beneficiarios, ya que la situación laboral de varios inscriptos pudieron cambiar en el último mes. Para esta ocasión no hay nuevas inscripciones y se estima que el tercer pago del Pytyvõ 2.0 se extenderá a unas 700.000 personas.

La viceministra de Economía, Carmen Marín, insistió en que ya no habrá un nuevo periodo de registro y que ahora solo se trabaja en las posibles exclusiones por diferentes motivos. Se refirió a que dejarán de ser beneficiarias las personas que mejoraron su situación laboral y que ahora son cotizantes del Instituto de Previsión Social (IPS), las que lograron un puesto en la función pública o que tengan un ingreso en el hogar a través de algún integrante de la familia. “Lo que hace el programa es tratar de llegar a aquellas familias que hoy no tienen un ingreso mínimo garantizado, por eso también verificamos los datos de los programas sociales, los programas que tienen que ver con las pensiones, el programa de adultos mayores o Tekoporã”, indicó en comunicación con la 1080 Monumental AM. En ese sentido especificó que tienen prioridad aquellos que hayan declarado ingresos de hasta un salario mínimo. El cruce de datos se realiza con el IPS, la Subsecretaría del Estado de Tributación y con las instituciones penitenciarias. En cuanto a las condiciones socioeconómicas de las personas inscriptas, mencionó que las verificaciones se basan en los datos que facilitaron los paraguayos en calidad de declaración jurada. “Es un programa para trabajadores informales, no hay una base de datos o censo sobre trabajadores informales, entonces la modalidad que encontramos es llamar a un catastro y que cada persona se haga cargo de los datos que declara”, enfatizó. Los pagos mantienen la modalidad de tarjeta cédula y sistema electrónico. Asimismo el subsidio seguirá siendo de G. 500.000. DESEMBOLSOS. En la primera edición del Pytyvõ la ayuda económica llegó a 1.250.000 personas con un desembolso de cerca de USD 200 millones; la segunda, que es el Pytyvõ 2.0 alcanzó primero a 763.000 paraguayos y luego a 722.000. En total, se desembolsó para el programa más de USD 300 millones. De acuerdo con Marín, esta disminución gradual responde justamente a que la situación laboral de varios de los beneficiarios fue cambiando durante la pandemia. Teniendo en cuenta este aspecto, se estima que el tercer pago del Pytyvõ 2.0 llegará a unas 700.000 personas, que se distribuirán unos USD 50 millones aprobados por el Congreso la semana pasada. El Ministerio de Hacienda tiene como objetivo realizar los pagos antes de las fiestas de fin de año, aunque aún no dio a conocer las posibles fechas.







Beneficiarios serán incluidos de oficio en el Resimple

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) inscribirá de manera automática en el Régimen Simplificado para Pequeñas Empresas (Resimple) a los beneficiarios que declararon ser trabajadores independientes y que son casi el 70% de los inscriptos.

En principio, la intención era que los propios trabajadores que pidieron el Pytyvõ 2.0 se inscribieran como contribuyentes, pero como esto no ocurrió, la SET decidió hacerlo de oficio. “Aquellos que no quieran ser contribuyentes no deben usar el dinero”, advirtió el viceministro de Tributación, Óscar Orué.

Asimismo aclaró que esta disposición está en la Ley 6587, que en su cuarto artículo establece que los cuentapropistas deben inscribirse como contribuyentes para el tercer y cuarto pago del subsidio.