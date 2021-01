Hacienda propone limitar el déficit fiscal según el nivel de la deuda

El Ministerio de Hacienda presentó al Congreso Nacional ya a inicios de diciembre el proyecto de ley de “Fortalecimiento de la Institucionalidad Fiscal”, más conocido como la Ley de Responsabilidad Fiscal 2.0. El documento, no obstante, se hizo público recién ayer (ver la infografía).

De acuerdo con el planteamiento al que tuvo acceso ÚH, los principales puntos tienen que ver con establecer limitaciones al déficit fiscal y a la deuda pública. Con respecto al saldo rojo del Gobierno Central, la propuesta limita su tope máximo en relación al nivel del pasivo paraguayo. En ese sentido, estipula que el techo del déficit fiscal anual seguirá en el 1,5% del PIB; sin embargo, señala que ese indicador no podrá superar el 1% si es que la deuda es igual o superior al 36% del PIB. En cuanto a la deuda pública, el proyecto de ley topea este ítem en el 40% del PIB. Los compromisos del Estado cerraron el 2020 en el 33,5% del PIB, lo que equivale a USD 11.956 millones. Excepciones. La propuesta ideada por Hacienda contempla nuevamente cláusulas de escape a los topes de déficit y deuda. El documento establece que se podrá sobrepasar el 1,5% de saldo rojo y el 40% de deuda en casos de emergencia nacional o cuando la estimación de crecimiento de la economía sea inferior en un 75% al promedio de los últimos 10 años. Si bien no se limita cuánto puede crecer la deuda en estos casos, sí aclara que el déficit solo puede extenderse hasta el 3% del PIB; es decir, duplicarse. En caso de aplicarse estas excepciones, el proyecto de ley fija que el retorno a la regla fiscal debe darse en un periodo máximo de tres años; mientras que en el caso del pasivo, Hacienda y el Consejo Asesor Fiscal deben idear un plan de convergencia, el cual debe ser aprobado por el Congreso. Este planteamiento forma parte del paquete de reformas que pretende llevar adelante el Poder Ejecutivo con el objetivo de mejorar el gasto público. Además de esta ley, el Gobierno ya ha enviado al Legislativo la reforma del servicio civil, administración de pasivos y el cambio de la carta orgánica de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), quedando pendientes aún los planes de reestructuración del Estado y de compras públicas. De acuerdo con las autoridades de Hacienda, estas últimas dos propuestas podrían ser presentadas en el reinicio de las actividades parlamentarias; es decir, en marzo. Embed



Pandemia hizo que se llegaran a históricos resultados

La pandemia del Covid-19 disparó los indicadores del déficit fiscal y la deuda pública el año pasado, llegando ambos a techos históricos.

De acuerdo con los informes de cierre de año presentados por el Ministerio de Hacienda, el saldo rojo del Estado llegó al 6,2% del PIB, lo que representa USD 2.148 millones. La deuda pública, por su parte, terminó en el 33,5% del PIB, lo que equivale a USD 11.956 millones.

En ese sentido, el proyecto de ley presentado por Hacienda propone que el déficit retorne al 1,5% en cuatro años, plazo en el que no podrán darse aumentos salariales ni del gasto corriente primario. Las autoridades del Fisco, no obstante, no descartan que la convergencia se concrete en un plazo menor.