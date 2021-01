Hacienda plantea ajustes a régimen especial de aporte

Esta propuesta ya cuenta con media sanción de Diputados desde mediados de diciembre, pero el Senado no pudo analizarla antes del receso parlamentario por falta de dictámenes, por lo que fue convocado nuevamente por la Comisión Permanente.

El documento aprobado en la Cámara Baja establece que, por todo el 2021, los aportes patronales al IPS bajarán del 16,5% al 2,5%. Además, estipula que el monto acumulado que no fue abonado debe ser restituido desde julio del 2022 hasta en 60 cuotas iguales. Abarca al sector gastronómico, eventos, hotelería, agencias de turismo y entretenimientos.

No obstante, en la víspera, los gremios empresariales dieron a conocer un dictamen remitido por el Ministerio de Hacienda al Senado. En ese informe, la cartera fiscal plantea que el aporte patronal durante el 2021 sea del 4% y que el monto no abonado pueda ser fraccionado en un máximo de 36 meses, con una tasa igual a la tasa actuarial más inflación (ver la infografía).

De aprobarse estos cambios, el proyecto de ley deberá volver a Diputados para ratificación de la sanción inicial o para aceptar las eventuales modificaciones hechas por Senadores.

Tras darse a conocer este dictamen ayer, ÚH consultó al respecto a las autoridades del Ministerio de Hacienda, pero las mismas se llamaron a silencio.

Rechazo. Ante este planteamiento, los empresarios levantaron su voz de protesta.

El referente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay, Oliver Gayet, se mostró bastante molesto por este dictamen. Dijo no entender la posición del Fisco, ya que el propio IPS dio su visto bueno a la propuesta inicial.

“Nosotros no le pedimos dinero al Estado. No sé si (el Ministerio de Hacienda) quiere truncar la negociación o no nos quiere ayudar realmente”, expresó Gayet.

Hace un par de semanas, los empresarios de distintos gremios ya habían urgido la aprobación de esta ley, alegando que está en riesgo el empleo de entre 50.000 y 60.000 personas.

Asimismo, alertaron que ante la falta de asistencia efectiva por parte del Estado, se les está empujando a muchas compañías a trabajar en la informalidad.